“تعمدت الحديث لكم في هذا التوقيت”.. أمير الكويت يزف بشرى سارة وهذا ما سيحدث قبل شهر رمضان

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن بلاده تعيش فرحة كبيرة بعد عودة المواطنين الذين كانوا عالقين في دول أخرى بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، مؤكداً أنه حرص على إعادتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أمير الكويت، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، تزامنا مع بدء إجلاء الكويتيين العالقين في الخارج إن “الحكومة تعمل على تسريع عملية الإجلاء” لافتاً إلى أنه ” تعمد الحديث لشعبه في هذا التوقيت لكي يشارك أسر العائدين فرحتهم بعودة ذويهم”.

وأكد أنه اتفق مع رئيس الوزراء على تسريع عملية الإجلاء، لتمكين العالقين من العودة لبيوتهم قبل بدء شهر رمضان، داعياً المواطنين العائدين من الخارج إلى الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وأكد الأحمد، أن بلاده “سخرت منذ ظهور هذا الفيروس وقبل انتشاره كافة جهودها وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية، واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهته وفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية، وبشكل متميز حظي بإشادة دولية واسعة وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين”.

وبدأت الكويت في وقت سابق من اليوم، المرحلة الأولى من عملية الإجلاء التي تستهدف إعادة 142 ألف كويتي.

وأعلن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، عن وصول أولى رحلات الإجلاء قادمة من دبي.

وقال الصباح، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو، وإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء، عن انطلاق عملية العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج، وصلت صباح اليوم (الأحد) أول رحلة قادمة من دبي في السابعة صباحا”.

وكان على متن الطائرة 190 راكبا، تلتها طائرة ثانية قادمة من أبوظبي وثالثة من الرياض.

#لن_يتخلف_أحد_عن_الركب بناء على الرغبة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، واعلان سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن انطلاق عملية #العودة_الشاملة لمواطنينا في الخارج الأحد 19-4 وصلت اول طائرة اليوم من دبي س ٧ صباحا

لمن يرغب بالعودة، لن يتخلف احد عن الركب#معاكم — د. أحمد ناصر المحمد الصباح (@anmas71) April 19, 2020

ومن المقرر أن يصل الكويت الأحد 28 رحلة طيران تقل 3940، والإثنين 25 رحلة تقل 3970، بينما يشهد الثلاثاء 22 رحلة تقل 3940، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للادارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي.

وأوضح العتيبي أن المرحلة الأولى لرحلات الإجلاء تستمر من 19 إلى 21 أبريل الجاري ضمن خطة تمتد حتى 7 مايو المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تأكيد إصابة 93 حالة جديدة، بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1751 حالة.

وأوضح سند، أنه تم تسجيل 22 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 6 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وقال سند، إن هناك 1465 حالة تتلقى العلاج، من ضمنها 34 حالة بالعناية المركزة، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 280 حالة.