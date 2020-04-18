السعودية تثير فتنة بين قطر والكويت.. ما قاله حمد بن جاسم عن شبكة أمن غذائية موحدة أغضب ابن سلمان

أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، غضب الذباب السعودي ومشغليه، بعد تغريدة وصف فيها الحديث عن مقترح إنشاء شبكة أمن غذائية بين دول الخليج، بأنه “خبر مُضحك مُبكي”.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وافقت الخميس الماضي، على (اقترح كويتي) بإنشاء شبكة غذائية خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال بن جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، “قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون، لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر سلطنة عُمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر”.

قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون . لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وأضاف بن جاسم :” “خبر مُضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق”.

خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق. ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وحتى لا يتلقف الذباب ومشغليه التغريدات على أنها هجوم على الكويت، استدرك بن جاسم قائلاً :”ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسًا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية، وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل”.

ولفت إلى أنه سبق أن طرح فكرة إنشاء مخزون دوائي وتوطين صناعة الدواء في دول مجلس التعاون، لكنها “كانت أحلامًا انطفأت مع أزمة حصار قطر التي ستحل ذكراها الثالثة قريبًا”، حسب قوله.

وقد طرحت قبل هذا أيضاً فكرة انشاء مخزون دوائي وتوطين صناعة الدواء في دول مجلس التعاون. وهذه كلها كانت أحلاما انطفأت مع أزمة حصار قطر التي ستحل ذكراها الثالثة قريبا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وما لبث أن انتهى بن جاسم من تغريداته، حتى أطلق الديوان الملكي السعودي ذبابه وكتابه وحساباته الشهيرة للنباح ضد المسؤول القطري الرفيع، موجهين له تهمة التطاول على الكويت والاساءة لها.

وكتب حساب بن عويد وهو حساب سعودي يدار من داخل الديوان الملكي تغريدة رداً على ما قاله بن جاسم :” بن جاسم كالعادة يطعن ويشكك في مقترح الكويت الذين وافقوا عليه جميع دول الخليج ومن ضمنهم قطر.. يقول كيف سترسل قطر مساهمتها الغذائية ،، .. على أساس هو عنده مساهمه غير كراتين البيض”.

بن جاسم كالعادة يطعن ويشكك في مقترح الكويت الذين وافقوا عليه جميع دول الخليج ومن ضمنهم قطر..يقول كيف سترسل قطر مساهمتها الغذائية ،، .. على أساس هو عنده مساهمه غير كراتين البيض



-لم يمضي يوم وانقلبوا على تعهداتهم والتزاماتهم .. هذا هو الوجه الحقيقي لقطر https://t.co/hzGoPdrhhk — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) April 17, 2020

ومن جانبه هاجم الكاتب السعودي صالح الفهيد، حمد الجاسم قائلاً له :” يا حمد كيف تسخر من الاقتراح الكويتي بإنشاء شبكة امان غذائية خليجية وتعتبره “مضحك مبك في الوقت نفسه، وينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي” !!

وأضاف الفهيد المعروف عنه تطبيله للنظام :”هل هذا جزاء #الكويت التي حاولت بهذا الاقتراح خدمة #قطر !! سخريتك من الاقتراح الكويتي لا يمحوها ثنائك على الكويت اخر التغريدة “.

يا حمد كيف تسخر من الاقتراح الكويتي بإنشاء شبكة امان غذائية خليجية وتعتبره "مضحك مبك في الوقت نفسه، وينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي" !!

هل هذا جزاء #الكويت التي حاولت بهذا الاقتراح خدمة #قطر !!

سخريتك من الاقتراح الكويتي لا يمحوها ثنائك على الكويت اخر التغريدة. — صالح الفهيد (@salehalfahid) April 17, 2020

حينما كنتَ في السلطة لم تقدم مقترحات لقطر بتوطين الغذاء والدواء فيها، واستثماراتكم في الخارج، فكيف تزعم بتقدم مقترحات لمجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن.

مقترحاتك فقط في التحالف مع إسرائيل ودعم الجماعات المتطرفة وكنت جزء من مشروع الربيع العربي التخريبي.https://t.co/j5vlk2MnJx — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) April 17, 2020

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتها الدبلوماسية في الدوحة، قبل أن تلحق بها دول عربية، بينها مصر.

ومع تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في المنطقة، أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها قطر، تقاربًا لافتًا من أجل بذل جهود مشتركة لمكافحة الوباء.