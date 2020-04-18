خبير المناعة الأردني د.أديب الزعبي يزفّ بشرى .. ماذا قال عن ما سيحدث هذا الأسبوع؟

بشّر خبير المناعة والخلايا الجذعية الشهير د. أديب الزعبي الأردنيين والعالم بإنجاز علمي الأسبوع الجاري .

وقال في منشور على “فيسبوك”: “قولوا يا الله !!! فقد اقترب الفجر. الأسبوع القادم سنشهد إنجازاً متميزاً على مستوى العالم ان شاء الله”.

قولوا يا الله !!!فقد اقترب الفجر.الأسبوع القادم سنشهد إنجازاً متميزاً على مستوى العالم ان شاء الله Gepostet von Adeeb Al-Zoubi am Donnerstag, 16. April 2020

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ويبدو أنّ د.الزعبي يلمح إلى امكانية الاعلان عن علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، في وقتٍ يُسابق فيه العلماء الزمن لإنتاج لقاح مضاد للفيروس.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و287 ألفا، توفي منهم أكثر من 157 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 585 ألفا، بحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.