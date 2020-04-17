يوسف زيدان بعد شتمه صلاح الدين الأيوبي “يُفتي”: “لا صيام ولا جماع في زمن كورونا!”

في آخر صيحاته المثيرة للجدل، دعا الكاتب والأديب المصري يوسف زيدان المشايخ والفقهاء إلى الجلوس في منازلهم وعدم الحديث عن شهر رمضان المبارك لحين انتهاء وباء فيروس كورونا.
وقال زيدان، في تصريحاتٍ أثارت جدلاً واسعاً خلال لقاءٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي: “أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء”.
وأضاف زيدان: “الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات”، معتبراً أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام.
وتابع زيدان: “لا يوجد شيء اسمه مؤسسة دينية، مفيش حاجة اسمها مؤسسة دينية في الإسلام، ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن”.
وأكمل: “في زمن الوباء لن اسأل الفقيه، بل اسأل الطبيب هل أصوم أم لا، على الشيوخ الجلوس في بيوتهم عشان الدنيا ما تضيعش”.
وعبّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استهجانهم لما صدر عن “زيدان”، معتبرين أن هذا الزمن للفاسدين والمفسدين. -وفق رأيهم-
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها زيدان على الإسلام وتعاليمه. وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه
كما صرح في وقت سابق أنه لا وجود للمسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة وأنه موجود بالطائف، الأمر الذي دفع إسرائيل لتقديم الشكر له.
عندما ياتي الكلام من شفيه فلا داعي للرد عليه