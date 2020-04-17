يوسف زيدان بعد شتمه صلاح الدين الأيوبي “يُفتي”: “لا صيام ولا جماع في زمن كورونا!”

في آخر صيحاته المثيرة للجدل، دعا الكاتب والأديب المصري يوسف زيدان المشايخ والفقهاء إلى الجلوس في منازلهم وعدم الحديث عن شهر رمضان المبارك لحين انتهاء وباء فيروس كورونا.



وقال زيدان، في تصريحاتٍ أثارت جدلاً واسعاً خلال لقاءٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي: “أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء”.

وأضاف زيدان: “الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات”، معتبراً أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام.

وتابع زيدان: “لا يوجد شيء اسمه مؤسسة دينية، مفيش حاجة اسمها مؤسسة دينية في الإسلام، ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن”.

وأكمل: “في زمن الوباء لن اسأل الفقيه، بل اسأل الطبيب هل أصوم أم لا، على الشيوخ الجلوس في بيوتهم عشان الدنيا ما تضيعش”.

وعبّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استهجانهم لما صدر عن “زيدان”، معتبرين أن هذا الزمن للفاسدين والمفسدين. -وفق رأيهم-

يوسف زيدان : لا جماع في زمن الوباء

والشيوخ ينبغي أن يجلسوا في بيوتهم زمن الوباء pic.twitter.com/cS09te4w3w — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 16, 2020

الجميع يعلم من هو "يوسف زيدان" ويعلم حبه الشديد لإسرائيل وكراهيته لكل ما هو إسلامى…

ومع ذلك يستضيفه "وائل الإبراشى" ليخيف الناس

من صوم رمضان هذه الأيام..

بالرغم من انه لاطبيب ولا فقيه..

لكنه معادى للإسلام والمسلمين. — من وحى اللحظة (@ElmaltM) April 16, 2020

قال الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم صوموا تصحوا.. ويقول يوسف زيدان انه لاصوم مع الوباء لان الصوم يفقد الانسان المناعة لن اعلق علي كلام جو ولكن انتم مع كلام سيد الخلق الذي لاينطبق عن الهوي ام مع كلام شيخ مشايخ الفنانين يوسف زيدان — محمود علي احمد2 (@MahmoudAliIbra1) April 16, 2020

#يوسف_زيدان يفتي: لا جماع ولا صيام في #كورونا

يجبن أن يطلب من النظام أن يغلق مراكز التسوق أو وسائل النقل و يتجرأ فقط على الدين وأحكامه

في رمضان تصوير المسلسلات على قدم وساق لكن الصوم يريد تعطيله

هذا التطرف هو الذي يخلق تطرفا مضاداhttps://t.co/lu1u2vTk0L — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) April 16, 2020

"المفكر" يوسف زيدان يقول: لا صيام وقت الوباء والشيوخ يقعدوا في بيوتهم علشان الدنيا ما تضيعش.



عجيب أمره،

فلا هو طبيب وعالم، ولا فقيه ليفتي،

ولا مفكر ليقنعك أن المشايخ يقفون على أبواب معاهد البحوث والمختبرات،

فعطلوا حركة البحث العلمي.

هو وأمثاله يرون التهجم على الدين الأسهل دوماً. — م. خالد الشريف (@jassaskh) April 17, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها زيدان على الإسلام وتعاليمه. وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه



كما صرح في وقت سابق أنه لا وجود للمسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة وأنه موجود بالطائف، الأمر الذي دفع إسرائيل لتقديم الشكر له.