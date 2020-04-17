عبودكا بعد خروجه من غرفة العمليات
عبودكا بعد خروجه من غرفة العمليات
Videoحياتنا

فيديو صادم لـ”عبودكا” بعد خروجه من غرفة العمليات .. روى تفاصيل الإعتداء الوحشي عليه

كتب وطن
0

روى مشهور “سناب شات” الكويتي المعروف بـ”” تفاصيل الاعتداء القاسي الذي تعرضه له من قبل شخصين قبل عدة أيام وأدى إلى جروح بالغة في وجهه وعينه.

وظهر “عبودكا” في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهو معصوب العين ويرتدي كمامة طبية تفاصيل الاعتداء القاسي الذي تعرضه له من قبل مجهولين، وأدى لإصابته بجروح بالغة.

وقال عبودكا: “ما حصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لايقافي دون سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة”.

وتابع: “خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا” .

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” فنان كويتي أراد لفت الأنظار إليه فأقدم على تصرف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.