فيديو صادم لـ”عبودكا” بعد خروجه من غرفة العمليات .. روى تفاصيل الإعتداء الوحشي عليه

روى مشهور “سناب شات” الكويتي عبدالله الحاسر المعروف بـ”عبودكا” تفاصيل الاعتداء القاسي الذي تعرضه له من قبل شخصين قبل عدة أيام وأدى إلى جروح بالغة في وجهه وعينه.

وظهر “عبودكا” في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهو معصوب العين ويرتدي كمامة طبية تفاصيل الاعتداء القاسي الذي تعرضه له من قبل مجهولين، وأدى لإصابته بجروح بالغة.

وقال عبودكا: “ما حصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لايقافي دون سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة”.

وتابع: “خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا” .

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف.