بعد فضحها “بن سلمان” لتصفيته عبدالرحيم الحويطي .. تهديد بتقطيع الفارسة السعودية علياء الحويطي بمنشار!

تعرّضت الفارسة والناشطة السعودية علياء الحويطي لهجوم من الذباب السعودي الإلكتروني على خلفية دفاعها عن قضية قبيلة “الحويطات” وقتل قوات “بن سلمان” ابن القبيلة عبدالرحيم الحويطي.

وتلّقت الفارسة “الحويطي” تهديداً من أحد حسابات الذباب السعودي يحمل اسم (منيره بنت عبد العزيز)، بتقطيعها بمنشار، كما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وعلّقت “الحويطي” على التهديد قائلة: ” عظيم! ماذا بعد هل ستحرقون الجثه ام تحللونها بالأسيد!”.

عظيم! ماذا بعد هل ستحرقون الجثه ام تحللونها بالأسيد! https://t.co/SXbKCEwyn8 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alyaa_alhwaiti) April 17, 2020

وقالت في تغريدةٍ ثانية إنّها تواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام العربي والغربي لنشر التهديدات التي تتعرض لها من “دواعش بن سلمان” .

على علم بها وتصلهم اولاً بأول لاتقلق ونأخذها على محمل الجد ، وعلى تواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام العربي و الغربي لنشر تهديداتهم لمقيمين على ارض بريطانيا( العظمى) من دواعش بن سلمان . https://t.co/d8lHOgt0kk — علياء أبوتايه الحويطي (@Alyaa_alhwaiti) April 17, 2020

وكانت الفارسة السعودية علياء الحويطي، هاجمت ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني، ملقنةً إياهم درساً قاسياً إثر الهجوم عليها على خلفية تعليقها على مقتل عبدالرحيم الحويطي.

وقالت علياء، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أقول لمتابعيني لا تنجرفوا وراء محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني فهذا أسلوبهم بالتحريض على الأخلاق والنسب، وهذه إشاعاتهم الدائمة ويشعرون أنهم يوجعون الإنسان الحر بها”.

وأضافت علياء: “يفعلون ذلك لأنهم عبيد ولسوا أحراراً ويعتقدون أن كلامهم بهزة شعرة من بدنا لكن احنا لن نزعل لأنكم مش رجال، أنتم متخبين وراء أسماء مستعارة ويحميكم طاغية مستبد متعاون مع اليهود يقتل شعبه وأطفال اليمن ويتآمر على القضايا العربية والإسلامية”.

وأكملت: “ارجوكم متابعيني لا تنساقوا للمسبات ولا تردوا عليهم وأحب أقول للذباب الإلكتروني حاجة ما فيه شي ممكن تزعلوني فيه ولا شي ماسكينه عليه انا ما سرقت ترليون دولار ولا شريت لوحة ويخت بمئة المليارات ولا أعطيت أبو ايفانكا كل فلوسنا ولا اغتصبت الحرائر أو علقت المشانق ولم اغتصب النساء وأرهبت أهلهن، والله يرحم عبد الرحيم الحويطي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بشهامة علياء وتصديها لابن سلمان وذبابه الإلكتروني، خاصة بعد إقدام قواته على قتل “الحويطي” بمزاعم أنه إرهابي ويحمل سلاحاً.