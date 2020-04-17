النظام السعودي يهتزّ من تغريدات جمال ريان ويخشاها .. تهديد صريح جديد بقتل مذيع “الجزيرة”

هدد مغرد سعودي الإعلامي الفلسطيني البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان بالتصفية الجسدية.

وكتب المغرّد “عمر القحطاني”، عبر تويتر: “بالرصاص على رأسك راح توقف عن الكتابة في الأزمة الخليجية، هل هذا واضح”.

من جانبه، ردّ جمال ريان على تغريدة “القحطاني”، عبر كتابة منشور يظهر صورة للتغريدة قال فيها: “التهديد بالتصفية يعد الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة، وقد أكون جمال الثاني، حيث قتل الأول بالمنشار ولربما اختاروا لي الرصاص كوسيلة أرحم”.

وفي تغريدة أخرى، سأل ريان، المغرد السعودي: “هل تقدح من رأسك؟ أم تقدح من رأس سعود القحطاني؟ رحم الله الشهيد جمال خاشقجي”.

وهل تقدح من رأسك ؟ ام تقدح من رأس سعود القحطاني ؟ رحم الله الشهيد جمال خاشقجي #السعودية #قطر #الخليج https://t.co/fyliOnwTnl — جمال ريان (@jamalrayyan) April 17, 2020

وفي تغريدة ثالثة، رد الإعلامي الفلسطيني على التهديد بالقول: “عن نفسي اقولها للمرة المليون وأعيد: حينما ترفع السعودية حصارها عن الشعب القطري ، وتفتح حدودها البرية والجوية والبحرية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين ، وتسقط طلبها باغلاق قناة الجزيرة ، فسوف أتوقف عن الكتابة في الأزمة الخليجية ،هل هذا واضح؟”.

عن نفسي اقولها للمرة المليون وأعيد : حينما ترفع السعودية حصارها عن الشعب القطري ، وتفتح حدودها البرية والجوية والبحرية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين ، وتسقط طلبها باغلاق قناة الجزيرة ، فسوف أتوقف عن الكتابة في الأزمة الخليجية ،هل هذا واضح ؟ #السعودية #قطر #الخليج pic.twitter.com/pBWNqtnZXu — جمال ريان (@jamalrayyan) April 17, 2020

وفي السياق، علق الإعلامي ماجد عبد الهادي على التهديد الذي تعرض له زميله جمال ريان، بالقول: “تهديد صريح بالقتل من “مغرد” جبان للزميل جمال ريان يوماً بعد يوم نتأكد من أن كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي يهدد البشرية، وأن له في هده المنطقة من العالم حلفاء وأشقاء مخضرمون”.

تهديد صريح بالقتل من "مغرد" جبان للزميل جمال ريان.

يوماً بعد يوم نتأكد من أن #كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي يهدد البشرية، وأن له في هده المنطقة من العالم حلفاء وأشقاء مخضرمون. https://t.co/zL3Juya7wA — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) April 17, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد بها جمال ريان، حيث اعتاد الذباب الالكتروني التابع للامارات والسعودية على اطلاق التهديدات ضده، فيما هاجم عدد من الإعلاميين المصريين الإعلامي ريان لإرضاء مشغليهم.