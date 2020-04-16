“شاهد” ماذا فعل محمد بن زايد بإعلامي شهير بعد أن طبل له على الهواء ولعق حذائه!

أصدرت النيابة العامة في الإمارات، قراراً بحبس الاعلامي طارق المحياس الذي اشتهر بعد تقبيله لحذاء ولي العهد محمد بن زايد، بشكل احتياطي وذلك بعد نشره لمقطع فيديو اعتبر أنه يثير النعرات بين الجنسيات المقيمة في الإمارات.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن “مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، رصد على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يتحدث فيه الإعلامي المطبل طارق المحياس عن العمالة الوافدة للإمارات.
ويتضمن الفيديو، وفق الوكالة، تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقاراً لإحدى هذه الجاليات، معتبرةً أن ذلك يسيء للإمارات ودورها بنشر التسامح، على حد توصيفها.
وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي المذكور “خضع لتحقيق قضائي توطئه للتصرف قانونًا في الجرائم المنسوبة إليه”.
وكان الإعلامي تحدث في مقطع فيديو يدافع فيه عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، عن أن المعاملة في الخليج للوافدين تختلف من جنسية إلى أخرى.
واعتبر خلال حديثه أن معاملة الوافد العربي لا يمكن أن تطابق معاملة العامل البنغالي أو الهندي، حسب تعبيره.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار حبسه، خاصة وأنه جاء بعد الحكم على المطبل للنظام الإماراتي وسيم سيف بالسجن، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تصفية الحسابات.