“شاهد” ولي العهد الأردن الحسين بن عبدالله يضرب المثل في زمن الكورونا.. ما فعله جعله حديث المواقع

لاقت صوراً ومقاطع انتشرت على مواقع التواصل لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء حيث أظهرته خلال تطوعه للعمل ضمن الجهود المتبعة من قبل المملكة الهاشمية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبحسب محللون ونشطاء فإن الأمير الحسين ومنذ بداية الأزمة لم يدخر جهداً في العمل والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من أجل إنجاح جهود مكافحة جائحة كورونا في البلاد.

وخرج في عدة مرات في رسائل للشعب الأردني، يؤكد فيها على تعليمات وزارة الصحة الأردنية وإجراءات الاجهزة الأمنية الأردنية في إحكام حظر التجول، وطالب المواطنين بضرورة الإلتزام بالمنازل وعدم الخروج منها.

سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه يتحدث الي الشعب الأردني عبر قناة المملكه pic.twitter.com/8lItLyruMx — Salah Khraisat (@salah_khraisat) April 9, 2020

وظهر ذلك جليا بعدة مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، أولها كان مقطع فيديو مصوّر لولي العهد نفسه، وثانيها رسالة منه عبر فضائية ” المملكة ” الأردنية خلال مكالمة هاتفية مع القناة.

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وأظهرت صورة أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل، قيام ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني بالعمل مع فرق التطوع بتوزيع الطرود الغذائية و الصحية، وأظهرت الصورة قيام ولي العهد بنفسه بحمل الطرد وتوصيله خلال العمل مع العساكر والمواطنين المتطوعين لمكافحة الفيروس.

وعند متابعة الصورة، نجد أنها خلال حملة قامت بها القوات المسلحة الأردنية لدعم محافظة إربد نهاية الشهر الماضي إذ شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بتوزيع مساعدات عينية وطرود تحتوي على مواد تموينية في محافظة إربد.

وحظي نشاط ولي العهد الأردني في مكافحة فيروس كورونا بكثير من الإشادات والثناء عليه من قبل المتفاعلين والنشطاء عبر مواقع التواصل، الذين امتدحوا عمله والملك الأردني والحكومة الأردنية في ظل هذه الأجواء.

ورصد على مدار أيام الأزمة عشرات مقاطع الفيديو التي صورها أجانب وأردنيين داخل الأردن تشيد بأداء ولي العهد الأردني في نشاطه في مكافحة الوباء.

وكانت السلطات الأردنية قد سجّلت 397 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بكافة أرجاء المملكة “7” حالات وفاة.