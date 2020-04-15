“شاهد” هكذا بدأ منخفض “أخدود الغدق” عنيفا بالسلطنة وكشر عن أنيابه.. السلطات تحذر وتكشف موعد نهايته

حذر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، من المخاطر المتعددة التي تؤثر على أجواء السلطنة بسبب منخفض جوي سيضرب البلاد اعتبارا من اليوم، الأربعاء وحتى الجمعة.

ومن المحتمل بحسب المركز أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة، حيث تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم تمتد تدريجيا لتشمل محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها.

وأفادت الأرصاد العمانية عن تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لأمطار تكون رعدية أحيانا على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجبال الحجر لاحقا مع تقدم السحب المصاحبة لـ”أخدود الغدق”.

تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي #اخدود_الغدق



سآلين المولى أن تكون أمطار خير وبركة ويعم نفعها العباد والبلاد



و آملين من الجميع أخذ الحيطة و الحذر و التأكد من حالة البحر قبل أرتياده. #شبكة_الساحل_العماني pic.twitter.com/udIuRCW4TK — شبكة الساحل العُماني (@Oman_Coast_Club) April 15, 2020

الأرصاد : استمرار تدفق السحب الممطرة المصاحبة ل #اخدود_الغدق_04_2020 شرقا باتجاه البريمي وشمال الباطنة ومسندم والظاهرة مع فرص لأمطار رعدية قد يصاحبها رياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد لاحقا .هذا والله أعلم@OmanMeteorology#اخدود_الغدق#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/ioAFfK8v56 — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) April 15, 2020

كما تنتشر السحب المنخفضة على سواحل محافظتي الوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار على سواحل وجبال ظفار لاحقا.

#اخدود_الغدق

اللهم بعدد قطرات المطر عافي كل مريض

وأسعد كل مهموم وأرحم كل ميّت يارب

العالمين 🤲 pic.twitter.com/bGjjX4cTb7 — 🅤🅜🅢🅤🅛🅣🅐🅝 (@umsultan_o) April 15, 2020

وأضاف التقرير أنه يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة على محافظتي الوسطى وظفار تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة.

وأوضح أن الموج في البحر المتوسط يكون على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان، ويصل إلى أقصى ارتفاع له وهو متران ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

كما دعت المواطنين إلى التقيد التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کرونا (كوفيد 19) بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.