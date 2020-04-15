“الهوى غلاب”.. مسؤول سعودي بارز يُهاجم “mbc” بسبب مسلسل “أم هارون” وهذا ما قاله
هاجم مسؤول سعودي بارز، مجموعة “mbc” السعودية، على إثر انتاجها مسلسل أم هارون الذي يتحدث عن حياة اليهود في الكويت بثلاثينيات القرن الماضي.
ووجه عبد العزيز بن عثمان التويجري والذي شغل منصب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (إيسيسكو)، وأعفاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من منصبه العام الماضي انتقادات حادة للمجموعة السعودية.
وقال التويجري، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لم تَجد MBC قضيّةً تُقدمها لمشاهديها في رمضان القادم سوى يهود الكويت الذين كان عددهم في الثلاثينات لا يتجاوز المائة”.
وأضاف التويجري: “أمَا كانَ الأولى أن تُقدّم مُعاناة الإيغور أو الروهينجا الآن وعددهم عشرات الملايين. أم أن الهوى غلًاب!”.
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هذا وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي نشرها المسؤول السعودي، معبرين عن استنكارهم لممارسات النظام السعودي التي تمهد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وضمن قطار التطبيع والخطة التي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع إسرائيل، انتجت قناة mbc المملوكة للسعودية مسلسلاً رمضانياً حول يهود الكويت حمل اسم “ام هارون”.
ومن المقرر أن تعرض القناة السعودية المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هدف السعودية من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب نظام بن سلمان مع إسرائيل.
وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.
ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.
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