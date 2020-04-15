“الهوى غلاب”.. مسؤول سعودي بارز يُهاجم “mbc” بسبب مسلسل “أم هارون” وهذا ما قاله

هاجم مسؤول سعودي بارز، مجموعة “mbc” السعودية، على إثر انتاجها مسلسل أم هارون الذي يتحدث عن حياة اليهود في الكويت بثلاثينيات القرن الماضي.

ووجه عبد العزيز بن عثمان التويجري والذي شغل منصب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (إيسيسكو)، وأعفاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من منصبه العام الماضي انتقادات حادة للمجموعة السعودية.

وقال التويجري، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لم تَجد MBC قضيّةً تُقدمها لمشاهديها في رمضان القادم سوى يهود الكويت الذين كان عددهم في الثلاثينات لا يتجاوز المائة”.

وأضاف التويجري: “أمَا كانَ الأولى أن تُقدّم مُعاناة الإيغور أو الروهينجا الآن وعددهم عشرات الملايين. أم أن الهوى غلًاب!”.

لم تَجد MBC قضيّةً تُقدمها لمشاهديها في رمضان القادم سوى يهود الكويت الذين كان عددهم في الثلاثينات لا يتجاوز المائة.

أمَا كانَ الأولى أن تُقدّم مُعاناة الإيغور أو الروهينجا الآن وعددهم عشرات الملايين. أم أن الهوى غلًاب! — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) April 14, 2020

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هذا وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي نشرها المسؤول السعودي، معبرين عن استنكارهم لممارسات النظام السعودي التي تمهد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

شي غريب كأن اليهود يمثلون رقم كبير في الكويت ولديهم معناه ضخمه. كان الاولى وضع مسلسل عن البدون الذين يشكلون رقم مهم من سكان الكويت ومعاناتهم والتحديات التي تواجهها الدولة معهم — khaled (@abualwaleed1H) April 14, 2020

من ألف القصة؟

من أجاز النص؟

من أعطي الممثلين الأذن للتصوير ؟

نتفاعل بعد انتهاء الأعمال لمجرد خلق اثارة و تشويق للمتابعة .

أعتقد آن الأوان علي وضع قيود لإجازة الأعمال قبل البدء، كل عام نعيد نفس القصة لمسلسل جديد. — Alhamedi (@AA23Mar) April 14, 2020

ممثلين الخليج ضعيفين

والمنتجين أسكن وأضعف

ومتابعينهم..دايخين

سيناريو ضعيف شديد والله استصغر نفسي اتابعه وهالكلام من سنين..

كيف الآن بعد ما تضاعف ضعفهم

هو طاش ما طاش كونه كوميدي ومن نفس البيئة والحاضنة الاجتماعية..وخلصنا — لـزاز الـرويـلـي (@Lzzaz) April 14, 2020

فرع القناة ألأمريكية mbc مالذي تتوقعه منها غير دعم اليهود ! — المنصوري (@abusaif52I) April 14, 2020

المسلسل يحكي قصة ام جان التي كانت ساكنة فالبحرين وفي منطقة المحرق بالتحديد وكانت كطبيبة تولد النساء ولا دخل للكويت فيها

ماادري كيف تنسب للكويت

الظاهر خلصت القصص اللي عندهم — أمينة شويطر (@ameenashowaite1) April 14, 2020

وضمن قطار التطبيع والخطة التي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع إسرائيل، انتجت قناة mbc المملوكة للسعودية مسلسلاً رمضانياً حول يهود الكويت حمل اسم “ام هارون”.

ومن المقرر أن تعرض القناة السعودية المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هدف السعودية من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب نظام بن سلمان مع إسرائيل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

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