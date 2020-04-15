هذه الدروس المستفادة من فيروس كورونا.. حمد بن جاسم يوجه نصيحة مهمة لدول الخليج لتجنب الابتزاز

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، عن “الدروس المستفادة” من أزمة فيروس كورونا المستجد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريداته التي رصدتها “وطن”: إن “من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، التي تعصف الآن بالعالم وجوب استعداد دولنا المسبق بإقامة ما يكفي من قدرات طبية أساسية لمواجهة مثل هذه الأوضاع الطارئة حاضراً ومستقبلاً”.

من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، التي تعصف الآن بالعالم وجوب استعداد دولنا المسبق بإقامة ما يكفي من قدرات طبية أساسية لمواجهة مثل هذه الأوضاع الطارئة حاضرا ومستقبلا، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2020

وأوضح بن جاسم، أن من بين هذه الدروس صناعة ما تحتاجه البلاد من مواد ومستلزمات طبية ضرورية مثل الأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس الصناعي والأمصال واللقاحات وغيرها من الحاجات التي يعتبر توفرها من مقتضيات الأمن الوطني للدول.

وصناعة ما تحتاجه البلاد من مواد ومستلزمات طبية ضرورية مثل الأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس الصناعي والامصال واللقاحات وغيرها من الحاجات التي يعتبر توفرها من مقتضيات الأمن الوطني لدولنا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2020

وأضاف بن جاسم : “لو وفرنا هذه المواد من مصانعنا المحلية فإننا نستطيع أن نوفر حاجة أسواقنا ونصدر ما فاض لدينا إلى الدول الفقيرة التي هي بحاجة ماسة لها”.

فلو وفرنا هذه المواد من مصانعنا المحلية فإننا نستطيع أن نوفر حاجة أسواقنا ونصدر ما فاض لدينا إلى الدول الفقيرة التي هي بحاجة ماسة لها. ونستطيع في الوقت نفسه أن نتجنب الابتزاز الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بسبب نقص المعروض وتركز تلك الصناعات في بلدان معينة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2020

وأكمل: “وبالتالي نستطيع في الوقت نفسه أن نتجنب الابتزاز الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بسبب نقص المعروض وتركز تلك الصناعات في بلدان معينة”، لافتاً إلى أن ذلك لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة بل لتخطيط محكم وتنفيذ دقيق.

وهذا الأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة بل لتخطيط محكم وتنفيذ دقيق. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2020

وحسب آخر إحصائية، فقد ارتفعت الحصيلة العالمية لضحايا جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى مساء أمس الأربعاء، إلى 133,361 حالة وفاة، وأكثر من مليوني مصاب، تعافى منهم أكثر من 508 آلاف مريض، حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 16 دولة، الأربعاء، عن وفاة 31 شخصا متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا، وعن اكتشاف 2,014 إصابة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الإحصاءات أن 7 دول عربية أعلنت عن وفيات جديدة بالفيروس، هي: الجزائر، والسعودية، والامارات، ومصر، والصومال، والمغرب، والعراق، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت الجزائر 10 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 336 شخصا، كما سجلت 90 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,160 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت السعودية، عن وفاة 6 أشخاص من مجموع 79 حالة وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 5,862 شخصا.

وأعلنت الإمارات عن وفاة 5 أشخاص ليصل مجموع الوفيات إلى 33، وعن 432 اصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الى 5,365 حالة.

كما أعلنت مصر عن وفاة 5 أشخاص، من مجموع 183 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 155 إصابة جديدة من مجموع 2,505 حالة.

فيما أعلنت الصومال اليوم عن وفاة 3 أشخاص من مجموع 5 وفيات حتى الان، وعن تسجيل 20 إصابة جديدة من مجموع 80 حالة في البلاد.

كما أعلنت كل من المغرب والعراق عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في المغرب إلى 127، والعراق إلى 79.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، لكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، أعلنت قطر، عن 283 إصابة جديدة من مجموع 3,711 إصابة حتى الآن. كما سجلت 7 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى الاربعاء.

وفي البحرين تم تسجيل 143 إصابة جديدة من مجموع 1,671 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.

وكذلك أعلنت سلطنة عمان عن اكتشاف 97 إصابة جديدة من مجموع 910 حالات، توفي منهم 4 أشخاص.

فيما سجلت جيبوتي 72 إصابة جديدة من مجموع 435 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصان اثنان.

وأعلنت الكويت عن اكتشاف 50 إصابة جديدة من مجموع 1,405 حالات في البلاد حتى الآن، توفي منهم 3 أشخاص.

كما أعلنت لبنان، عن تسجيل 17 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 658 شخصا، توفي منهم 21 شخصا.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف 4 إصابات من مجموع 401 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

وأعلنت سوريا عن اكتشاف 4 إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 33، توفي منهم شخصان اثنان حتى الآن.

وفي فلسطين أعلن عن تسجيل إصابة 3 مواطنين، لترتفع بذلك حصيلة عدد المصابين إلى 291 في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 41 اصابة في مدينة القدس المحتلة، وتوفي مواطنان اثنان من مجموع عدد المصابين حتى الآن.

وبينت الإحصاءات أن الجائحة أودت خلال الـ24 ساعة الماضية بحياة 6,761 شخصا في العالم، وأكثر من 71 الف إصابة في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.