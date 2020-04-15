بعد عجمان .. تصرّف “مقزز” لعامل مخبز في الشارقة يفسر تفشي “كورونا” في الإمارات!

بينما يتفشّى فيروس كورونا في الإمارات بوتيرة سريعة، إذ سُجلت 398 إصابة جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي للإصابات إلى 4521 حالة، تظهر بعض المُمارسات التي تُفسر اتنتشار الفيروس.

فقد ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عامل في أحد المخابز في الإمارة، يضع إصبعه في فمه حين يضع الخبز في الأكياس، وقامت بإغلاق المخبز لعدم التزامه بالشروط الصحية.

وبدأت الواقعة التي أوردتها صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، حين أرسل أحد النشطاء الاجتماعيين فيديو للجهات الرسمية يرصد تصرف العامل المقزز بالخبز.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أنه تم إغلاق المخبز، واتخاذ الاجراءات الإدارية بحق العامل.

وليست المرة الأولى التي يُلوث بها خبز الإماراتيين، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، ألقت شرطة عجمان القبض على عامل آسيوي في مخبز تعمد البصق على الخبز وأحالته للفحص آنذاك وأغلقت المخبز.