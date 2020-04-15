انقلب الفرح الى مأتم في الأردن .. خرج من السجن وقُتل بالرصاص قبل دخول منزله أمام مُستقبليه!!

شهدت منطقة “عمراوة” بلواء الرمثا في الأردن حادثةً صادمة ومؤسفة، إذ انقلبت فرحة الأهالي بخروج ابنهم من السجن الى مأتم .
ويُظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لحظة ترجل السجين العائد الى منزله، من مركبة، لكن رصاصات “الفرح” التي أطلقها أحد اقاربه من مسدسه، احتفالاً بخروجه من السجن، أصابته بالخطأ وأردته قتيلاً، دون أن يتمكّن من معانقة أحدٍ ممّن كانوا في انتظاره .
ويُشاهد في المقطع أن المسدس الذي أطلق منه الشخص النار في الهواء، قد تعطّل اكثر من مرّة، وفجأة خرجت منه رصاصة وأصابت الضحية ما أدّى لوفاته على الفور.
وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة بين النشطاء، معتبرين ما جرى استهتار كبير بأرواح الناس، مطالبين بضرورة إيقاف ثقافة إطلاق النيران التي يتبعها الكثير من الأردنيين، وفي عدة بلدان عربية كعلامة عن الفرح والابتهاج.
يُشار إلى أن حادثة إطلاق النار ومقتل المواطن تأتي بالتزامن مع حالة حظر التجول والحجز المنزلي المفروض في المملكة الأردنية، التي أعلنت سلسلة إجراءات لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، مساء الأربعاء، عن تسجيل (4 ) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (401)، بما فيهم المتعافين.