انقلب الفرح الى مأتم في الأردن .. خرج من السجن وقُتل بالرصاص قبل دخول منزله أمام مُستقبليه!!

شهدت منطقة “عمراوة” بلواء الرمثا في الأردن حادثةً صادمة ومؤسفة، إذ انقلبت فرحة الأهالي بخروج ابنهم من السجن الى مأتم .

ويُظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لحظة ترجل السجين العائد الى منزله، من مركبة، لكن رصاصات “الفرح” التي أطلقها أحد اقاربه من مسدسه، احتفالاً بخروجه من السجن، أصابته بالخطأ وأردته قتيلاً، دون أن يتمكّن من معانقة أحدٍ ممّن كانوا في انتظاره .

ويُشاهد في المقطع أن المسدس الذي أطلق منه الشخص النار في الهواء، قد تعطّل اكثر من مرّة، وفجأة خرجت منه رصاصة وأصابت الضحية ما أدّى لوفاته على الفور.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة بين النشطاء، معتبرين ما جرى استهتار كبير بأرواح الناس، مطالبين بضرورة إيقاف ثقافة إطلاق النيران التي يتبعها الكثير من الأردنيين، وفي عدة بلدان عربية كعلامة عن الفرح والابتهاج.

#الإرهابي_عبدالرحيم_الحويطي



أطلاق النار في المناسبات قنابل موقوته

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أعوذ بالله جهد البلاء من سؤ القضاء



أردني في الرمثا توه خارج من السجن واستقبلوه أهله بإطلاق النار فرحاً بخروجه فقتل بالخطأ برصاصه طائشه 😣👇 pic.twitter.com/tjTxQr9StI — محمد بن عمار (@Highstar11M) April 15, 2020

والله من اللحظه اللي شفته عيا يطلق معه المسدس اني عرفت انه بيجيب مصيبه لانه ماهو خبير للسلاح قدر الله وماشاء فعل — ابو خالد (@monahi090) April 15, 2020

إلى متى نعيش الجهل ونتمسك به؟إلى متى نمارس الجهل ونموت به،إلى متى نحول كل مناسباتنا إلى مآسي،استقبال سجين قضى فترة حكمه في الرمثا في الأردن بالرصاص والزغاريد وطلقة فرح باستقباله أردته قبل أن يصل لأطفاله ربما #الجهل_المميت عليه اللعنة كل من يمارس #إطلاق_النار فرحاً أو حزنًا pic.twitter.com/NVE4sOExjQ — د.ميادة مصطفى كيالي (@mayadakayali) April 15, 2020

يُشار إلى أن حادثة إطلاق النار ومقتل المواطن تأتي بالتزامن مع حالة حظر التجول والحجز المنزلي المفروض في المملكة الأردنية، التي أعلنت سلسلة إجراءات لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، مساء الأربعاء، عن تسجيل (4 ) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (401)، بما فيهم المتعافين.