ابن سلمان جاءه الأمر من ترامب بالخضوع فخرج يغازل روسيا عبر شقيقه: نحن عائلة واحدة ولا نخطط للطلاق

عادت السعودية للتهدئة بشكل ملحوظ مع روسيا عقب الأزمة الأخيرة بسبب أسعار النفط والتي دفعت ابن سلمان لقرار متهور تسبب في خفض الأسعار أكثر وأكثر، فيما يبدو أنها تعليمات من ترامب لفتاه المدلل في الخليج بالخضوع للدب الروسي.

وفي هذا السياق أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، شقيق ولي العهد ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ أن علاقات بلاده مع روسيا “عائلية”، مضيفا أن البلدين قادران على حل خلافاتهما.

“ابن سلمان” أوضح في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” الأمريكي، أن “علاقات السعودية مع روسيا، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس الماضي”، قائلا: “كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات.

وتابع:”لكننا دائما نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط. آسف إذا خاب أملي، لكننا لا نخطط للطلاق مع روسيا”.

وبشأن أزمة النفط الأخيرة، خلص الأمير السعودي للقول: “شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا حوالي 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون حوالي 19.5 مليون برميل في اليوم”.

وأشار أيضا إلى أن “الأرقام التفصيلية قد تكشف عنها وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء”.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أن إجمالي تقليص حجم إنتاج النفط في العالم في الفترة من شهر مايو حتى يونيو، قد يبلغ 15-20 مليون برميل يوميا.

فيما أشار نظيره السعودي إلى أن “اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا”، مشددا على أنه “حتى لو خفضنا الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا”.