فضيحة تخرج للعلن.. إفشال صفقة “كمامات” بـ”136″ مليون دولار قادها محتالان أحدهما بالكويت!

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن قيام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “FBI” بالتحقيق في الكويت عن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات إلى رجل أعمال أمريكي.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر تفاصيل الفضيحة قائلاً إن “شخصاً، أو ربما كياناً موجوداً في الكويت، بات أحد أهداف تحقيق يجريه حالياً مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال”.

وأشارت إلى أن المتهم “حاول إيهام رجل أعمال أمريكي بأنه يستطيع أن يورد إليه 39 مليون كمامة طبية من نوع “N95”.

وذكرت الصحيفة أن “محققي (إف بي آي)، ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمامات لدى وصولها إلى الولايات المتحدة”.

واكتشف المحققون الفيدراليون أن تلك الصفقة وهمية، ولا وجود أصلاً لتلك الكمامات، وأنه يقف وراءها محتالان، أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، أما الآخر ففي أستراليا، وقدم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة التي كان من المفترض أن تكون قيمتها أكثر من 136 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن المحتالين استخدما تطبيق “واتس أب” للتواصل مع رجل الأعمال الأمريكي، حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمامات إليه، وحاولا استدراجه إلى أن يقوم أولاً بتحويل ثمن الصفقة إلى حساب مصرفي موجود في دولة رابعة.

وحسبما ذكرت الصحيفة الكويتية، فإن الصفقة لم تتم بعد انكشاف حقيقتها الاحتيالية، لكن محققي (إف بي آي) سيواصلون سعيهم إلى تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراءها، سواء في الكويت أو في أستراليا، تمهيداً لملاحقتهم.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز مليوني حالة (15 أبريل)، فيما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 126 ألفاً و700 حالة، وعدد المتعافين أكثر من 484 ألف شخص.