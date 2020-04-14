فيديو ينذر بكارثة في الأردن.. ما حدث من المواطنين أصاب صاحب مزرعة بالذهول والصدمة والشرطة تتفرج عاجزة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو أظهر تصوير رجل أردني لعملية سرقة تمت على مزرعته من قبل عشرات الأشخاص من المواطنين الأردنيين، وسط عجز قوات الأمن عن فعل أي شيء.

مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” يُظهر عشرات الأشخاص رجال وسيدات، قاموا بأخذ حصاد المزرعة الخاصة بالرجل، من محصول البطاطس، وقام المواطن صاحب المزرعة بنفسه بتصوير المقطع.

https://twitter.com/eslamal3badi/status/1250023848218693640

وبحسب صاحب الفيديو فإن خسائره في هذا الموضوع بلغت 40 ألف ليرة أردنية، أي ما يقارب ال55 ألف دولار أمريكي.

ويُسمع من مقطع الفيديو صوت صاحب المزرعة يقول بأن الدرك والحكومة لا تقوم بإمساك الناس الذين يقومون بالسطو على المزارع وأخذ المحاصيل، وتابع قائلاً: “أنا شو بدي أسوي، هذا مشروع مكلّف أربعين ألف”.

وأضاف: “كل غور الصافية نزل، كل واحد أخذ شوال حقّه يمكن عشر ليرات، أنا وين بدي أروح بحالي”.

ونشر المغرّد “إسلام العبادي” مقطع الفيديو ذلك بتغريدة عبر تويتر، وعلّق بتغريدته قائلاً: “سطو معلى مزرعة بالأردن، هذا ما هو سطو، الناس جاعت”.

فيما قال مغرد آخر معقباً على التغريدة بعد أن أعاد تغريدتها: “مش مبرر لهيك تصرفات بس الحكومة طنشت الناس شهر كامل واحنا طاقتنا يومين ثلاث فقط بدون عمل”.

https://twitter.com/kanooo1/status/1250061584912846850

وتابع: “بعد هيك إذا في حد يديّن يعطينا وإذا ما في ما بتعرف شو بطلع مع الواحد لما يشوف أولاده ولا فوط ولا حليب ولا أجرة بيت كمان”.

أما المغرد “أبو وديع” فعلّق على مقطع فيديو قائلاً: “غور الصافي معظم سكانها مزارعين وبشتغلوا باليومية، ولليوم الزراعة شغالة يعني بقبضوا يوميتهم ولو ما بشتغل مش مبرر للسرقة بهذه الطريقة”.

غور الصافي معظم سكانها مزارعين وبشتغلوا باليوميه ولليوم الزراعه شغاله يعني بقبضوا يوميتهم ولو ما بشتغل مش مبرر للسرقه بهالطريقه

وفي ناس قاعده بتسرق مزارع مع سكن الي الناس بتأجرها بفوتول وبسرقوها لانه اصحابها مش قادرين يوصلولها — ابو وديع … وس🇯🇴🇱🇧 (@wesweswes67) April 14, 2020

وتابع المغرّد في تعليقه: “وفي ناس قاعدة بتسرق مزارع ومساكن الناس اللي بتأجرها، بفوتوا بسرقوها لأنه أصحابها مش قادرين يوصلولها”.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية أعلنت العمل بقرار الدفاع منذ تاريخ 18 مارس الماضي، والذي يقضي بالتزام المنازل و إلغاء الدوام الرسمي وحظر التجول للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، مما انعكس سلباً على عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون بنظام “اليومية” وعلى شرائح المجتمع المتعففة.

في حين بلغ عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في الاردن بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 389 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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