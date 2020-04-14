“أوقفوا هذا السافل”.. “شاهد” سعودي ينفجر في وجه ابن سلمان ويطالب السعوديين للتصدي لأفعاله الصبيانية

وجه السعودي عبد الله الحضيف “المقهور من تصرفات ولي العهد”، رسالة إلى الشعب السعودي على إثر مقتل عبد الرحيم الحويطي على يد قوات الأمن أمس الاثنين، تنفيذاً لأوامر محمد بن سلمان في إخلاء منزله.!

وقتلت قوات الأمن السعودي المواطن الحويطي بعد رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .

وقال الحضيف، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “رسالة إلى السافل محمد بن سلمان لا تورجينا قوتك على مواطنيك، شفناك مع الحوثيين خمس سنوات مرغوا أنفك بالتراب”.

وأضاف الحضيف: ” إلى أين تبون تصلون يا حقيرين انت يا محمد بن سلمان ضعيف وجبان وتخاف مواجهة الحوثي، ورسالة للشعب السعودي يجب أن نوقف ممارسات هذا الطفل، والعالم كله يجب أن يعرف من هو قاتل عبد الرحيم الحويطي”.

هذ وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي المغرد السعودي مع الفيديو، موجهين الاتهامات لابن سلمان بالمسؤولية عن جريمة القتل والعمل على خراب السعودية ودمارها.

رحمه الله كان صادقًا مع ربه وصادقًا مع نفسه مدافعًا عن أرضه فسلم روحه إلى بارئها، وعند الله تجتمع الخصومُ.#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #السعودية_العظمى — Hamad AlHajri (@hasm60) April 13, 2020

كيف سيأمن الناس في بيوتهم إذا كانت إثباتات ملكيتها لا تحميهم؟ مصيرهم بين يدي شخص يعمل حسب مزاجه..



الجميع حزن عندما أغلقت المساجد بسبب الوباء.. وغفلوا عن أن حرمة المسلم أعظم من حرمة بيت الله.. وأن دم المسلم أعظم من زوال الدنيا وهدم الكعبة..#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي — Shifaa | شِفاء ⁦⁦ (@Shifaa_Ml) April 14, 2020

الحقوق تنتزع انتزاعا وليست بالهاشتاق

كل من يبرر أو يدافع عن هذه الجريمة البشعة في حق مسلم قُتل ظلما في بيته فهو مشارك في دمه.

ففي ابن ماجه حديث(من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله)#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي — حسن غنيمه (@Hassanghanema) April 14, 2020

#الحضيف 👏👏👏



كلام واقعي



لحد يجيني يقول شأن داخلي 🤫



يُقتل المواطن على اساس انه يدافع عن أرضه!!!



الدوله فيها قانون وفي سجن لاكن الحكومه كالعاده #القتل عندها افضل الحلول



الله المستعان — العريق (@al3_req) April 14, 2020

أنظر إلى مقذوفات (رصاص) السلاح الذي استخدموه بجانب المصحف

هذا السلاح هو رشاش ثقيل مضاد للطيران

ويستعمل لتدمير الدشم والتحصينات الأرضية،

وليس كلاشنكوف أو بندقية قتالية، مما يبين جرم ال سعود، الكلاشن لا يخترق البلك!!! pic.twitter.com/azc9YLhK41 — ناجي (@zdre33) April 13, 2020

وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ (أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة).

وقد قالها قبل ان يستشهد سيتهموننا بالارهاب! اسمعو ياشعب الحرمين واعوا ان الارهاب تهمة بن سلمان لتصفيه خصومه وكل من يعارضه افهمتم؟!!! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم https://t.co/A2Mml3Gkk6 pic.twitter.com/0Kyq4V0xvT — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وفي مقطع آخر، قال “الحويطي” إنّ ضابطاً يُدعى (عبدالله الربيعه) حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، كاشفاً عن أنّه يملك صكاً شرعياً يُثبت ملكيته للمنزل والأرض.

عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/ylPY94VTFP — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

ونيوم هو مشروع منطقة اقتصادية خاصة تقيمها السعودية بتكلفة خمسمئة مليار دولار، في شمال غرب المملكة وتمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، وصفت بأنها ستكون مدينة المستقبل والأحلام.

#الحويطات

في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين… https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

وكشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن مشروع مدينة “نيوم” خلال مؤتمر استثمار دولي عقد في الرياض.

وبدأ العمل في المشروع بعد أن أجرى المسؤولون السعوديون مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2025.