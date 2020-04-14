“أوقفوا هذا السافل”.. “شاهد” سعودي ينفجر في وجه ابن سلمان ويطالب السعوديين للتصدي لأفعاله الصبيانية

وجه السعودي عبد الله الحضيف “المقهور من تصرفات ولي العهد”، رسالة إلى الشعب السعودي على إثر مقتل عبد الرحيم الحويطي على يد قوات الأمن أمس الاثنين، تنفيذاً لأوامر محمد بن سلمان في إخلاء منزله.!
وقتلت قوات الأمن السعودي المواطن الحويطي بعد رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .
وقال الحضيف، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “رسالة إلى السافل محمد بن سلمان لا تورجينا قوتك على مواطنيك، شفناك مع الحوثيين خمس سنوات مرغوا أنفك بالتراب”.
وأضاف الحضيف: ” إلى أين تبون تصلون يا حقيرين انت يا محمد بن سلمان ضعيف وجبان وتخاف مواجهة الحوثي، ورسالة للشعب السعودي يجب أن نوقف ممارسات هذا الطفل، والعالم كله يجب أن يعرف من هو قاتل عبد الرحيم الحويطي”.
هذ وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي المغرد السعودي مع الفيديو، موجهين الاتهامات لابن سلمان بالمسؤولية عن جريمة القتل والعمل على خراب السعودية ودمارها.
وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ (أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة).
وفي مقطع آخر، قال “الحويطي” إنّ ضابطاً يُدعى (عبدالله الربيعه) حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، كاشفاً عن أنّه يملك صكاً شرعياً يُثبت ملكيته للمنزل والأرض.
ونيوم هو مشروع منطقة اقتصادية خاصة تقيمها السعودية بتكلفة خمسمئة مليار دولار، في شمال غرب المملكة وتمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، وصفت بأنها ستكون مدينة المستقبل والأحلام.
وكشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن مشروع مدينة “نيوم” خلال مؤتمر استثمار دولي عقد في الرياض.
وبدأ العمل في المشروع بعد أن أجرى المسؤولون السعوديون مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2025.
شكله حوثي حقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أو عميل للحوثي الجبان