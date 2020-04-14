تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
الهدهد

خبر صدم الأردنيين عن مُصاب تعافى من فيروس كورونا! .. ما حدث معه لا تفسير له!

كتب وطن
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في خبرٍ صادم وغير متوقع، فاجأ وزير الصحة الأردني د.سعد جابر الأردنيين بإعلانٍ “مقلق”، كاشفاً عودة فيروس كورونا لمصاب كان قد أعلن عن شفائه.

ووصف “جابر” ما جرى لتلك الحالة بأنها “ظاهرة حدثت في العالم ولا يوجد تفسيرا لها”.

وعن الحالة، قال الوزير إنها خرجت من المستشفى في 9 نيسان/أبريل، بعد أن كانت نتيجة الفحص سلبية، لكنه خضع لفحص آخر، يوم الاثنين الماضي وكانت نتيجته “إيجابية” بعد أن ظهرت عليه أعراض.

وأضاف: ” أدخلناه المستشفى مرة أخرى احتياطا. وسنجري له فحصا آخر الأربعاء”.

في السياق نفسه، أعلن “جابر” مساء الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس المستجد في الأردن، بينها حالتين لسائقي شاحنتين قدما من الخارج، إضافة إلى 20 حالة شفاء جديدة.

وبهذا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الأردن، إلى 397 حالة، بينها 235 متعافٍ من الفيروس، وسجلت 7 وفيات بالفيروس.

من جانبٍ آخر، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، حظر تجول شامل في جميع المحافظات الأردنيّة لمدّة 48 ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة السبت/الأحد المقبلة، استمراراً للإجراءات الهادفة للحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم من الوباء .

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