بعد اعترافه بالسرقة من الجزيرة .. غادة عويس تفضح أفيخاي أدرعي وتلقنّه درساً

لقنّت المذيعة اللبنانية بقناة “الجزيرة” غادة عويس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي درساً بعد اعترافه بسرقة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز من الجزيرة.

وقال “ادرعي” في تغريدة: “الأخبار بايجاز، شكرا لشبكة الجزيرة على الفكرة المميزة التي قمنا بملاءمتها لأخبار جيش الدفاع”.

وردّت غادة عويس على “ادرعي” وقالت: “جيش الاحتلال الاسرائيلي أصيب بعدوى الغباء من الذباب بتويتر. هذا المتحدث باسمه يعلن انه سرق من الجزيرة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز في تويتر ويستخدم الهاشتاغ لينتشر أكثر وبسرعة”.

وتابعت المذيعة البارزة: “اعتدنا على وقاحة من سرق الأرض ونتوقع ان يمارس السرقة على كل المستويات إنما لم نعتد على غباء الاعتراف بالسرقة”.

جيش الاحتلال الاسرائيلي أصيب بعدوى الغباء من الذباب بتويتر.هذا المتحدث باسمه يعلن انه سرق من الجزيرة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز في تويتر ويستخدم الهاشتاغ لينتشر أكثر وبسرعة.اعتدنا على وقاحة من سرق الأرض ونتوقع ان يمارس السرقة على كل المستويات إنما لم نعتد على غباء الاعتراف بالسرقة pic.twitter.com/225iZ5fly8 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 14, 2020

وأضافت في تغريدةٍ ثانية: “يعتقد الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل حصاره غزّة ويطلق النار على عمال ليجبرهم على دخول مناطق السلطة الفلسطينية بدون الخضوع للحجر الإلزامي والذي يعتقل أئمة القدس ويستغل ازمة المقدسيين الاقتصادية بسبب كورونا لمصادرة محالهم وتهويدها، يعتقد انه بفيديوهات دعائية كاذبة مسطولة كهذه سنصدقه”.

يعتقد الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل حصاره غزّة ويطلق النار على عمال ليجبرهم على دخول مناطق السلطة الفلسطينية بدون الخضوع للحجر الإلزامي والذي يعتقل أئمة القدس ويستغل ازمة المقدسيين الاقتصادية بسبب كورونا لمصادرة محالهم وتهويدها،يعتقد انه بفيديوهات دعائية كاذبة مسطولة كهذه سنصدقه pic.twitter.com/g8YUJjbKHy — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 14, 2020

جديرٌ بالذّكر ان خدمة “إيجاز” الإخبارية التي أطلقتها الجزيرة مؤخراً، هي نشرة إخبارية قصيرة جدا يجري إعدادها وتقديمها يوميا من غرفة أخبار القناة .

تقدم “إيجاز” توليفة إخبارية موجزة وتفاعلية، تضع حدا للتشتت الذي قد يرافق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء محاولتهم الإحاطة بالأحداث اليومية، وتجعلهم في غنى عن ملاحقة الأخبار على منصات رقمية متعددة.

الخدمة الإخبارية الجديدة توفر محتوى إعلاميا موجزا لكل من لا تتسنى له متابعة أخبار العالم، وذلك باختيار أبرز الأخبار السياسية والرياضية والثقافية وغيرها مما قد يهم المواطن العربي، ليقدمها مذيعو شاشة الجزيرة الإخبارية في قالب بسيط وشيق ومتناغم مع باقي الخدمات الإخبارية التي تقدمها شبكة الجزيرة الإعلامية.

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