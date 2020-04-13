فيديو مؤثر.. مزاد علني على “زجاجة زيت زيتون” تبرعت بها أسرة فلسطينية مُعدمة وهذا ما حدث!

نشرت وكالة “قدس” الإعلامية مقطع فيديو مؤثر جدا، يوضح حكاية زجاجة زيت كان أبطالها طفلين فلسطينيين من بلدة بيت فوريك في الضفة الغربية المحتلة، حيث قاما الطفلان بالتبرع بهذه الزجاجة لصالح حملة خيرية أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني هناك.

ويبين مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” بأن طفلين” بنت وولد”، جاءوا للجنة وقالوا لها هذا الذي نستطيع التبرع فيه، وبعد البحث عنهم اتضح أنهم من أسرة فقيرة جداً جداً، ولا تمتلك حتى ثمن هذه الزجاجة في كل بيتها.

لتقوم اللجنة لعرض هذه الزجاجة بعدها في مزاد علني على الفلسطينيين، ويبدأ المزاد بها ب500 شيكل، أي ما يعادل 150 دولار أمريكي، حتى وصل ثمنها بالمزايدات من قبل الفلسطينيين، إلى 1900 شيكل، أي ما يقارب 600 دولار أمريكي، ولا زال المزاد عليها مفتوحا.

يشار إلى أن حملة التبرعات التي تم إطلاقها جمعت ما يقارب النصف مليون شيكل، كتبرعات من أجل مساعدة الحالات الإنسانية ولمواجهة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي تعليقه قال رئيس بلدية “بيت فوريك”: “هذه العائلة لازم تخش التاريخ، هؤلاء ناس محترمين، نشكر كل الإخوان الذين تبرّعوا عينياً ومادياً، ولكم كل الاحترام والتقدير”.

يُشار إلى أنه وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية، 271 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 2 حالة وفاة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية عدة إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، منها تعطيل الحياة الرسمية والغاء الدوام المدرسي وحظر التجول والتزام الحجر المنزلي.