فضيحة جديدة في الإمارات بعد بضائع جبل علي المغشوشة والمسرطنة التي تُصدّر لدول الخليج

بعد الفضيحة الكبيرة للبضائع المغشوشة والمقلّدَة والمسرطنة في جبل علي بدبي، كُشف النقاب عن فضيحة جديدة في إمارة عجمان تستهدف التحايل على المستهلكين في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا في الإمارات .

وتمثلث الفضيحة الجديدة، بقيام مصنعين في عجمان ببيع معقمات طبية مغشوشة.

ووفق عدّة فيديوهات صوّرها إماراتيون اشتروا تلك المنتجات، تبين انّه بعد ازالة الملصق الدعائي عنها أن المنتج الأصلي عبارة عن بخاخ معطر للجسم وليس معقم طبي كما يتم الترويج له .

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وضبطت الجهات المختصة في المصنعين كمية كبيرة من المعقمات الطبية المغشوشة بلغ عددها 40 ألف قطعة، تقدر قيمتها بنصف مليون درهم إماراتي.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اغلاق المصنعين، فيما توعدت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بردع تلك الفئة ووضع حد للتجار المخالفين .

وحتّى مساء الاثنين، سجلت الامارات 387 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات 4123، فيما سُجلت وفاتان جديدتان وبهما يرتفع ضحايا الفيروس الى 22، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، وسط تشكيك في مصداقيتها، وحديث عن انّ الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

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