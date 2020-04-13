ستصدم..”شاهد” ماذا وجدوا بمكتب قائد كبير بميليشيات حفتر في صرمان بعد دحر قوات جنرال الإمارات؟

نشرت صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت جدلا واسعا قادمة من مدينة صرمان الليبية، غربي العاصمة طرابلس، والتي أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السيطرة عليها، اليوم الاثنين، بعد طرد قوات خليفة حفتر منها.

وتُبين هذه الصورة الغريبة بحسب متداوليها أكياساً من الفوط النسائية الخاصة، وُجدت في مكتب آمر المباحث الجنائية في صرمان، بعد دخول مكتبه من قبل عناصر قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

كل ش فهمتة ف الحرب من سلاح وغنايم لاكن قطن نسائي ف مكتب امر المباحث الجنائية صرمان هادي مستحيل حد يفهمها 😂 pic.twitter.com/IDpOEWus72 — دولة البطاطيخ 〽️ (@Hatim__m) April 13, 2020

وعلق الحساب الذي نشر هذه الصورة من داخل مكتب آمر المباحث بصرمان بحسب ما رصدت “وطن” بقوله ساخرا: “كل شيء فهمته في الحرب، من سلاح وغنائم”.

وتابع: “لكن قطن نسائي في مكتب آمر المباحث الجنائية في صرمان هذه مستحيل حد يفهمها”.

واثارت هذه الصورة الغريبة التي لم يجد لها أحد تفسيرا حتى الآن سخرية واسعة بين النشطاء، وانتشرت بينهم على نطاق واسع.

قلنا فراوله بي تايقر مشيناها

بس مدينه بي قطن نسائي بع

شن ادير بيه انت وياه يامعفن

تجيك دوره مال🙂🔥 pic.twitter.com/eyXqchODHc — زَبَّانِيتْشِي 🇮🇹🇱🇾 (@mlitan_bashir) April 13, 2020

كل شي فهمته في الحرب من سلاح وغنايم لاكن قطن نسائي في مكتب آمر المباحث الجنائية ⁧#صرمان⁩ والله هذي مخشتلي رأس 🤦🏻‍♂️ ومفهمت خدمتهم شني يعجز اللسان عن التعبير اللهم أنصر رجالنا يارب

✌✌✌✌ pic.twitter.com/gxhIclJf8y — Hawa (@Hawa33320509) April 13, 2020

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت مساء اليوم الاثنين سيطرتها الكاملة على مدينة وصرمان الليبية غربي العاصمة طرابلس، كما وفتح محاور قتال جديدة، بعد طرد قوات جيش خليفة حفتر منهما.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية عن استهداف غرفة عمليات تابعة لقوات اللواء المتقاعد، في قصف جوي لعدة مواقع بمدينة صبراتة غربي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها الحكومة الليبية الشرعية، قال بأن قواتهم أحكم قبضتها بشكل كامل على مصران، وأن الإشتباكات تدور الآن في المدخل الشرقي لمدينة صبراتة، مشيراً إلى أن سلاح الجو يقوم باستهداف تحركات مليشيا حفتر في المدينة بشكل متواصل.

وكانت قوات الحكومة الليبية قد أعلنت مقتل 35 على الأقل من قوات حفتر إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين جنوبي مدينة مصراتة الاستراتيجية أمس، الأحد.