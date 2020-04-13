سقوط مرتكب الجريمة البشعة بحقّ رجل وزوجته في ولاية مصيرة بسلطنة عمان
أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح الإثنين أن قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية ألقت القبض على آسيوي بتهمة ارتكاب جريمة قتل مواطن في ولاية مصيرة وإصابة امرأة بإصابات بالغة.
ولفتت الشرطة في تغريدةٍ بحسابها الرسميّ في “تويتر” أنّه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق القاتل.
كانت شرطة عمان السلطانية أكدت صباح الأحد وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
وذكر مغرّدون عُمانيون أن الضحية هو الاستاذ سالم الوهيبي اخصائي الانشطة المدرسية في مدرسة المهلب بن أبي صفرة، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، والجاني من العمالة الوافدة.