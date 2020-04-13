سقوط مرتكب الجريمة البشعة بحقّ رجل وزوجته في ولاية مصيرة بسلطنة عمان

أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح الإثنين أن قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية ألقت القبض على آسيوي بتهمة ارتكاب جريمة قتل مواطن في ولاية مصيرة وإصابة امرأة بإصابات بالغة.

ولفتت الشرطة في تغريدةٍ بحسابها الرسميّ في “تويتر” أنّه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق القاتل.

قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية تُلقي القبض على آسيوي بتهمة ارتكاب جريمة قتل مواطن في ولاية مصيرة وإصابة امرأة بإصابات بالغة، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 13, 2020

كانت شرطة عمان السلطانية أكدت صباح الأحد وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، ولا تزال التحقيقات جارية في معرفة تفاصيل الواقعة.



وتُهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع عدم تداول الأخبار المغلوطة حتى يتم استكمال التحقيقات في الحادثة. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 12, 2020

وذكر مغرّدون عُمانيون أن الضحية هو الاستاذ سالم الوهيبي اخصائي الانشطة المدرسية في مدرسة المهلب بن أبي صفرة، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، والجاني من العمالة الوافدة.