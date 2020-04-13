مودل روز وصديقها
مودل روز وصديقها
حياتنا

السعودية مودل روز تكشف أخيراً هوية صديقها “الشاذ”

كتب وطن
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خرجت عن صمتها، وقررت أن تُوضح علاقتها بالشاب الذي يظهر معها في مُعظم فيديوهاتها.

ويبدو أن مودل روز قررت أن تُبرر لمُتابعيها طبيعة العلاقة التي تجمعهما، بعد أن اتهمها مغردون عبر “تويتر” أنها تقيم علاقة مع شاب “شاذ جنسياً”.

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي تجلس بجانب الشاب، وتقول بلهجتها السعودية: “يعني أعتبره صديقتي وليس صديقي، يعني لا هو زوجي، ولا البوي فريند حقي، صديقتي حتى مو صديقي”.

وسخر المغردون من تبرير مودل روز لفيديوهاتها الجريئة مع الشاب، فكتب “دونت كير”: “واو بسكن مع رجال فبيت واحد واقول اعتبروه امي مو ابوي امي”.

ولمح المغرد كارتر إلى شذوذه الجنسي، فعلق: “اذا هذي صديقتها اجل كيف صديقها”، ووافقته الرأي المغردة أوكتافيا فكتبت: “واضح اصلا انه مثلي بس والله احسه كيوت ودمه خفيف وسوالفه حلوه”.

وكانت مودل روز قد ظهرت أمس بفيديو جديد مع صديقها الغريب، وهي تُعلمه الرقص الخليجي.

وكانت مودل روز قد أثارت ضجة وغضباً بين النشطاء، حين تخطت الحدود التي وضعها المجتمع للفتاة السعودية، ونشرت فيديو لها وهي تستخدم ظهر صديقها في التمارين الرياضية، مافجر موجة انتقادات ضدها.

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