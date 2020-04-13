الفتوى جاهزة والشهود حاضرين.. الإمارات تهزم كورونا وتقرر توفر خدمة الزواج عن بعد!

ضربت دولة السعادة شروط الزواج في الإسلام بعرض الحائط، حين أعلنت عن طريقة جديدة بحجة المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة العدل في الإمارات عن توفر خدمة عقود الزواج عن بُعد، وذلك من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

وأوضحت صحيفة (البيان) المحلية التفاصيل، بأنه يمكن الزواج (أون لاين) عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات الالكترونية ثم الأنظمة الالكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من ادخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف.

وبعد كل تلك الخطوات الإلكترونية، يتم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الالكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وارساله عبر البريد الالكتروني الى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية الى الزوجين عبر هواتفهم.

وأثارت الخدمة الإلكترونية للزواج بالإمارات سخرية النشطاء عبر السوشيال ميديا، فكتب فيصل جدة عبر انستجرام ساخراً: “والشغل يعني بين الزوجين بيكون عن طريق سكاي بي”.

وعلقت ناشطة باسم “شو”: “زواج في الوقت الازمه وعند بعد كمان !! وش هالمحنه وانا بوجه رمضان”، وتساءل ناشط باسم wbb: “المشكله مو هنا المشكله وين يحللون تحليل الزواج ؟ هل يرسلون احد باخذ العينات منهم او ماذاا؟”.

يُذكر أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي، علقت قبل أيام الزواج والطلاق في الإمارة، استجابة للإجراءات الوقائية، قبل أن يفاجأ المواطنون بخدمة الزواج “أون لاين” عبر وزارة العدل.