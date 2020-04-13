الزواج عن بعد
الزواج عن بعد
حياتنا

الفتوى جاهزة والشهود حاضرين.. الإمارات تهزم كورونا وتقرر توفر خدمة الزواج عن بعد!

كتب وطن
0

ضربت دولة السعادة شروط الزواج في الإسلام بعرض الحائط، حين أعلنت عن طريقة جديدة بحجة المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة العدل في الإمارات عن توفر خدمة عقود الزواج عن بُعد، وذلك من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

وأوضحت صحيفة (البيان) المحلية التفاصيل، بأنه يمكن الزواج (أون لاين) عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات الالكترونية ثم الأنظمة الالكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من ادخال البيانات المطلوبة ثم اختيار من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد،  لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف.

وبعد كل تلك الخطوات الإلكترونية، يتم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الالكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وارساله عبر البريد الالكتروني الى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية الى الزوجين عبر هواتفهم.

وأثارت الخدمة الإلكترونية للزواج بالإمارات سخرية النشطاء عبر السوشيال ميديا، فكتب فيصل جدة عبر انستجرام ساخراً: “والشغل يعني بين الزوجين بيكون عن طريق سكاي بي”.

View this post on Instagram

الإمارات العربية المتحدة تقوم بإطلاق خاصية الزواج عن بعد عن طريق الإنترنت ، و ذلك بعد الخوف على الموظفين من التجمعات و إصابتهم بالكورونا ، و تقوم وزارة العدل بالقيام بكافة التراتيب اللازمة للزواج كتخصيص إمام لتلاوة الفاتحة و تتم المصادقة على الزواج برسالة مباشرة لهواتف الزوجين. @aljood_sn . 👨🏼‍🎓👩🏼‍🎓💕 يسعدنا حسابنا الجود لتفصيل عبايات التخرج ولتطريز على الوشاح والقبعه التخرج على حسب الطلب🌟 يشرفنا ويسّرنا مشاركتكم فرحتكم ‏[email protected][email protected] عروض خاصة للمجموعات الكبيرة وكذلك للافراد حياكم الله نسعد بخدمتكم ونصل طلبكم لجميع المدن والدول عن طريق الشحن📦

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on

وعلقت ناشطة باسم “شو”: “زواج في الوقت الازمه وعند بعد كمان !! وش هالمحنه وانا بوجه رمضان”، وتساءل ناشط باسم wbb: “المشكله مو هنا المشكله وين يحللون تحليل الزواج ؟ هل يرسلون احد باخذ العينات منهم او ماذاا؟”.

يُذكر أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي، علقت قبل أيام الزواج والطلاق في الإمارة، استجابة للإجراءات الوقائية، قبل أن يفاجأ المواطنون بخدمة الزواج “أون لاين” عبر وزارة العدل.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ماذا لو كان هذا الطبيب في دولنا العربية.. “شاهد” هكذا شكر أمريكيون طبيبا…

الهدهد

سيسمح لك حسب المزاج العام.. دبي تقر برنامجاً للحصول على تصريح خروج من البيت كل مرة

الهدهد

ماذا يحدث في الأردن؟.. “شاهد” قنابل مسيلة للدموع واعتداء على النساء وقوات…

الهدهد

وزير جزائري سابق يدعو لإلغاء صيام رمضان هذا العام بسبب كورونا: “هذا ما يأمر به…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.