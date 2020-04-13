أول مذيعة محجبة في BBC تُصاب بـ”كورونا”.. وتروي كيف نجت منه هي وزوجها

فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني وهي أول مذيعة مُحجبة في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، المُشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مُباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مُصابة بفيروس “كورونا” هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة.

وبشرت هناء المُشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بـ”الشديدة”.

وقالت: “هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش”.

وأضافت عوني: “في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وألام مبرحة بالحسد، وألام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم”.

وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة “بى. بى. سى”، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها.