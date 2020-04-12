هل سُجّلت نهاية فيروس كورونا في إربد الأردنية؟!

لليوم الثامن على التوالي، لم تسجل محافظة إربد الأردنية أي إصابة بفيروس كورونا فيما قال مسؤول ملف كورونا في المحافظة د. وائل هياجنة أكد أنه في حال عدم تسجيل أي إصابة لاسبوعين متتاليين من الممكن اعتبارها خالية من كورونا.

ولفت “هياجنة” إلى انه تم أخذ نحو 5500 عينة فحص للفيروس في إربد منذ بدء الأزمة.

في السياق، أكد رئيس لجنة التقصي الوبائي في مديرية صحة إربد، د.علي الزيتاوي، أنه لا توجد اصابات جديدة فيما يتعلق بالعينات التي تم أخذها خلال الـ 48 ساعة ماضية في إربد.

وقال في تصريح لفضائية “رؤيا”، إن الأبنية التي رفع الحجر الإلزامي عنها، أول أمس كان يقطنها عدد من طلبة الـ 48، وبعد مغادرتهم الأردن تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف أن فرق الاستقصاء قامت بمسح لهذه البناية وجمع المعلومات عن جميع الاشخاص المخالطين للطلبة، حيث تم الحجر الإلزامي للبنايات لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، حيث لم يتم رصد أي حالة مصابة بالفيروس من المخالطين.

وأوضح أنه تم الجمعة رفع الحجر الإلزامي عن 17 تجمع سكني في اربد، وذلك بعد انهاء الفحوصات المطلوبة للمرة الثانية.

وبين أنه وخلال الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، عملت فرق الاستقصاء على أخذ أكثر من 300 عينة وكانت نتائجها سلبية.

ومساء السبت، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 381 حالة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات شفاء، فيما سجلت 7 وفيات منذ اكتشاف الفيروس في المملكة.

وأنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.وفق إعلام محلي