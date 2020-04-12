هددوا بحرق الجثة وحطّموا الإسعاف .. زوج الطبيبة المتوفية بـ”كورونا” في مصر يكشف كيف منع الأهالي دفنها

لا زالت واقعة منع أهل قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، مراسم دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا تثير جدلاً وسُخطاً واسعاً في الأوساط المصريّة .

وفي اوّل تعليق له على الحادثة، قال زوج الطبيبة المصرية إنّ قوات الشرطة وصلت على الفور الى القرية وساعدتهم ، واصفاً المشهد بأنّه “غريب جداً” .

وقال: “زوجتي صربت وأسال الله أن يجزيها أجر الصابرين”.

وأضاف أن زوجته اشتركت مع خالاتها في بناء مدافن العائلة، ودفعت مال المدفن قبل 20 عاماً.

وأوضح أن عائلة الطبيبة، فاوضت أهالي القرية من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ11 قبل الظهر، في محاولة اقناعهم بعدم اعتراض الدفن .

وذكر أن اهالي القرية حطّموا زجاج السيارة التي تقل زوجته المتوفاة لمنع دفنها .

وعن إصابة زوجته الطبيبة بالفيروس، قال إنها بالأساس مريضة بالسكري والضغط، وتتلقى العلاج في احد المراكز الطبية المصرية، وتدهورت حالتها الصحية بسرعة الى ان تم اجراء فحص لها وتبين اصابتها بفيروس كورونا، وتوفيت متأثرة بإصابتها .

وفي ذات السياق، قال إبراهيم عبد الحميد الشحات، عمدة القرية، إن المحافظة وضعت حراسة مشددة على مقبرة الطبيبة بعد أن هدد الأهالي بأنهم سيقومون بإشعال النيران في الجثمان إذا تم دفنه.

وأكد أنه كان متواجدا لحظة وصول سيارة الإسعاف إلى المدافن، وظل يتحدث مع الأهالي الرافضين دفن الطبيبة، مشيراً إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط مجموعة من الأهالي.

ولفت الى أن الطبيبة وزوجها من الشخصيات المحبوبة بالقرية، مضيفا أنه سيوجه الاعتذار لزوج الطبيبة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض السبت على 23 شخصا حاولوا منع مراسم دفن الطبيبة، فيما أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وذكرت تقارير صحافية أن وقائع مشابهة حدثت في مناطق أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.