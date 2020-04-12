سعودي يحرق دم “التائهين في الأرض”.. “شاهد” ماذا فعل في ولاية مطرح العُمانية بعدما عزلها فيروس كورونا

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لشاب سعودي مُتطوع في الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

وظهر في الفيديو الذي رصده “وطن”، أحد المواطنين العُمانيين وهو يُقدم المتطوع السعودي، قائلاً: “نحن الآن نعمل في موقع العمل في ولاية مطرح، لتوزيع الطرود الغذائية للمقيمين والوافدين العُمانيين من أبناء الولاية، أثناء تواجدهم بالعزل الصحي”.

فيديو

شاب سعودي يسجل نفسه كمتطوع لدى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتوزيع الطرود الغذائية على المقيمين في ولاية مطرح بسلطنة عُمان #فيروس_كورونا pic.twitter.com/66G6ZGDD5P — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 11, 2020

وأضاف: “الجميل أن أحد المتطوعين هنا، سعودي، وما لفت انتباهي أنه السعودي الوحيد هنا، يده بيد الشباب العُمانيين من أجل توصيل الطرود، والأجمل أنه يعمل وهو صائم”.

ووجه المواطن العماني الكاميرا نحو الشاب السعودي، وسأله من أي منطقة بالسعودية، ليُجيب الأخير أنه من الشرقية لكنه مُقيم بسلطنة عُمان، وأنه سعيد بتواجده ليُساعد العُمانيين في ظل الحظر الذي فرضته السلطات بعد تفشي فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أعلنت أمس السبت تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ووصل عدد المُصابين الإجمالي إلى 546 حالة.

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وكانت الشرطة العُمانية قد نفذت العزل التام لولاية مطرح وقامت بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية وهي (روي، الحمرية، الوادي الكبير، وأجزاء من منطقة دارسيت)، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى إثر ذلك، تقدمت الدكتورة طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى عن ولاية مطرح، بنداء عاجل للسلطات بعد فرض الحجر الكامل على الولاية.

وقالت “اللواتية” في تغريدة لها بتويتر: “عاجل جدا مطرح تحت العزل خوفا من النقل المجتمعي، يابلدية مسقط ننتظر سرعة تعقيم بؤر الكورونا في الوشل، وتعقيم المناطق المحيطة الزبادية ولولوة وجيدان وجبروه ونازي مويا وما يحيطها وسور اللواتية.”

عاجل جدا

مطرح تحت العزل خوفا من النقل المجتمعي .يابلدية مسقط ننتظر سرعة تعقيم بؤر الكورونا في الوشل.

وتعقيم المناطق المحيطة الزبادية ولولوة وجيدان وجبروه ونازي مويا ومايحيطها وسور اللواتية.بيوت قديمة ومتلاصقة ومناطق مكدسة بالعمانيين وتجمعات الوافدين..حيث خطورة التلوث مرتفعة جدا — د. طاهرة اللواتية (@tahiraallawatya) April 2, 2020

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