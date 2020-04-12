“شاهد” الصدمة.. ماذا تُخبئ نسرين طافش في صدرها؟!

فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش جمهورها بفيديو عبر تطبيق “تيك توك”، يُظهرها تسرق كميات كبيرة من الطعام وتُخبئها في صدرها.

وظهرت نسرين طافش بالفيديو وهي ترتدي “تيشرت” أبيض، يكشف عن صدرها، وهي تسرق الطعام من الثلاجة على أنغام أغنية “خدت إيه” لعبدالباسط حمودة، في إشارة لتناولها الكثير من الطعام بسبب العزل الصحي الذي فرضه فيروس “كورونا” عليها.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: “اعترفو على آخر الليل بهالحجر .. خدتو ايييييييييه”.

ويبدو أن نشاط نسرين طافش عبر “تيك توك” زاد هذه الفترة بسبب وقت الفراغ الكبير الذي تُعاني منه، كباقي المجتمع الفني، ونشرت نسرين طافش سابقاً فيديو لها وهي تُمارس اليوغا، وعلقت عليها: “اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس”.

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كما أطلقت نسرين طافش تحدي الرقص، ونشرت فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، وكانت ترتدي فيزون مثير .

يُذكر أن نسرين طافش واجهت قبل فترة هجوماً شرساً من عدة ممثلات اتهمنها باستخدام جمالها وإثارتها لسرقة الرجال المتزوجين، خاصة بعد قصة طلاق تيم حسن وديما بياعة، والتي خرجت الأخيرة في برنامج مع الإعلامي نيشان، وأكدت أن نسرين طافش سبب طلاقها.

ثم تردد اسم نسرين طافش مرة أخرى بعد طلاق أصالة نصري وطارق العريان، وانتشرت أخباراً تؤكد أنها سبب طلاقهما.

لكن نسرين طافش تُواجه هذه الاتهامات بالفيديوهات المثيرة للجدل، واستعراض جسدها بالرقص والرياضة.

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