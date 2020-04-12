فيديو صادم.. لص يسرق أكثر من مليون ليرة في لبنان على طريقة “أفلام السينما” مستغلا الحظر

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، يوثق قيام لص بسرقة خزنة للأموال، من داخل “تعاونية التوفير” عند طريق عام بلدة العباسية في منطقة الشبريحا – بمدينة صور اللبنانية.

ويظهر بحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، تصوير كاميرا المراقبة لما قام به السارق داخل التعاونية، حيث أقدم على تحريك “الخزنة” من مكانها، ووضعها على الأرض، والقيام بالطرق عليها بمطرقة بشكل أفقي، كي يتمكّن من فتحها.

فيديو موثق عن كيفية خلع الخزنة من قبل السارق في تعاونية توفير العباسية صور ، السرقة حصلت حوالى منتصف ليل أمس بواسطة تكسير الجدار، وأقدم السارق على سرقة أكثر من 100 مليون ليرة من داخل التعاونية عند طريق عام بلدة العباسية في منطقة الشبريحا. pic.twitter.com/R6s4x3zI5f — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 11, 2020

ويتابَع من مقطع الفيديو قيام اللص بمحاولة استخدام أداة قص حديد خلال عملية السرقة كي يستطيع فتح الخزنة، ولكنه اكتفى بعدها بالطرق عليها متمكناً من فتحها بالنهاية بحسب متداولو المقطع، وسرقة ما يزيد عن 100 مليون ليرة لبنانية.

كما قام اللص بحسب المصادر بالدخول إلى التعاونية عن طريق تكسير الجدار، وذلك منتصف ليلة أمس الجمعة، في بلدة العباسية في منطقة الشبريحا، في محافظة صور اللبنانية.

وتأتي عملية السرقة تلك في ظل حالة من حظر التجوال والتزاما الحجر المنزلي وحرب شاملة تعيشها الدولة اللبنانية حكومة وشعباً من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد الإصابات الكلي في كافة مدن وقرى لبنان حتى هذه اللحظة وبحسب وزارة الصحة اللبنانية 619 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً في المختبرات والمستشفيات اللبنانية.

فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 20 حالة وفاة، كما ويُشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية سجلت حتى الآن 77 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس.