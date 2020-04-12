ماذا يحدث في الأردن؟.. “شاهد” قنابل مسيلة للدموع واعتداء على النساء وقوات الأمن تستنفر

نشرت ابنة النائب الأردني السابق المهندس “سليم البطاينة” والذي تقول أسرته إنه معتقل لدى السلطات الأردنية منذ 6 أيام لكسره حظر التجول، مقطع فيديو لنفسها تتحدث فيه بحرّقة شديدة عما تعرضوا له اليوم من قبل قوات الأمن الأردني، بعد خروج العائلة وتجمهرها لمعرفة مصير ابنها.

ابنة المهندس “البطاينة” ظهرت في مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن) وهي تبكي بحرقة كبيرة وتقول: “وين الدنيا، وين العالم، وين الأردن وين النشامى وين قوات الدرك بتيجي بتحط مسيل للدموع وبطخوا علينا”.

مازالت الاحتجاجات في حكما مستمرة والأجهزة الأمنية تطلق قنابل المسيل للدموع.#الأردن pic.twitter.com/gQ82lSK7AY — General Inspector (@GeneralInspect2) April 12, 2020

وتابعت: “أمي معها سكري ومعها ضغط، أمي مش قادرة تتنفس، حرام عليكم، وين إحنا عايشين، مشان الله وين عايشين، يا حيف، وين الناس وين؟”

ووفق ما رصدت “وطن” من مصادر متعددة، فإن عائلة المهندس البطاينة قاموا بالخروج، اليوم الأحد، لمعرفة مصير ابنهم المعتقل منذ ستة أيام دون أي تفاصيل أو معرفة أسباب وجهة اعتقاله.

ناس بالتعليقات بتقلك هضول شوية زعران وبلطجية!!

هضول ولاد بلد هضول ولاد عشيرة قدمت للبلد وبعدها بتقدم اوعك تيجي تبيع علينا وطنيات واصلك مش معروف من وين

كل يلي بدنا اياه نعرف وين ابناء البطاينة وبس لانه كل يلي نزل عن وجودهم اشاعات لا اكثر#اين_المهندس_سليم #اين_معتصم_بطاينة https://t.co/lFsIpOz7Ps — BATAINEH (@AhmadBatayneh13) April 12, 2020

لتقوم قوات الأمن الأردني بتفريقهم بالقوة والاعتداء على المتجمعين بقنابل الغاز ومحاولة اقتحام بيت العائلة، حسب قولهم.

حسبي الله و نهم الوكيل هاد هو العدل و القانون؟ هاد ظلم ظلم الله لا يسامحكوا #اين_المهندس_سليم pic.twitter.com/IQ3fEADzxe — RaniaHalosh (@rania_halosh) April 12, 2020

هذا ما حدث اليوم مع عائلة المهندس سليم البطاينة ، الامن العام يستخدم الغاز المسيل للدموع مع النساء والاطفال الذين خرجوا مطالبين بمعرفة مصير والدهم المهندس سليم البطاينة و معتصم البطاينة #بكفي_اعتقالات#اين_المهندس_سليم pic.twitter.com/BQd3NBtHmS — Samar Abdulhadi🌸🛡 (@Samar1Aladwan) April 12, 2020

وفي رصد لردود الأفعال بالأردن قال المغرّد “أحمد البطاينة” معلّقاً على ما وصفه بقمع قوات الأمن للمطالبين بالإفراج عن المهندس المعتقل “سليم البطاينة”، بأن ما يجري حاليا معيب جدا، وأن من 6 أيام ومطالبهم كانت مشروعة بكل دول العالم، ما طالبنا إلا بتوضيح للظلم اللي بصير”.

موقف معيب اللي بصير حاليا

من ٦ ايام واحنا مطالبنا مشروعه بكل دول العالم

ما طالبنا الا بتوضيح للظلم اللي بصير

هجوم القوات الأمنية على نساء وخلع ابواب الدور عشان الحق ما سمعناها الا بأكثر الدول المتدنيه بالعالم والعواقب صدقوني مش رايحه تكون سليمه#اين_المهندس_سليم #اين_معتصم_بطاينة — Ahmad Al-Bataineh (@AlBataineh_A) April 12, 2020

وتابع البطاينة في تغريدته: “هجوم القوات الأمنية على نساء وخلع أبواب الدور عشان الحق ما سمعناها إلا بأكثر الدول المتدنية بالعالم والعواقب صدقوني مش رايحة تكون سليمة”.

فيما كتبت المغرّدة “آية”: “إحنا وين عايشين، إستخدام مسيل دموع لتجمع سلمي وخلع باب بيت لمجرد مطالبة بمعرفة مكان إبنهم”.

احنا وين عايشين ؟ استخدام مسيل دموع لتجمع سلمي و خلع باب بيت لمجرد المطالبه بمعرفه مكانهم، هل هذه دولة القانون و حقوق الإنسان؟#اين_معتصم_بطاينة #اين_المهندس_سليم — Aya. (@hereisbataya) April 12, 2020

وتابعت متسائلة: “هل هذه دولة القانون وحقوق الإنسان؟”. وختمت بوسم” أين المهندس سليم”.

يُشار إلى أنه وبتاريخ السابع من أبريل الجاري قامت قوات الأمن الأردني باعتقال النائب السابق والمهندس سليم البطاينة، وذلك بدعوى كسر حظر التجول كما ذكرت يومها وكالة “عمون” الأردنية.

صوتهم و خوفهم لحاله حرقة قلب فما بالكم بلي بصير الله يحرق كل ظالم مشان الله اسمعونا و شوفوا الظلم شوفوا pic.twitter.com/kHSVyfBfOO — RaniaHalosh (@rania_halosh) April 12, 2020

ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة لم يتمكن ذوي البطاينة من معرفة مصير ابنهم، وأنه لم يتواصل معهم إلا باتصال مدته لا تزيد عن دقيقة مع ابنته، لم تتمكن فيها من معرفة وفهم أي شيء منه.