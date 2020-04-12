فضائح بالجملة في شقة المخدرات بدبي.. مريم حسين تدخل على الخط وميساء مغربي “تتحسبن”!

لا تزال الفضيحة المدوية التي فجرها الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني، تهز أركان المجتمع الفني.

فبعد أن خمن الجمهور أن أبو طلال الحمراني يقصد بتغريداته التي قال فيها إن فنانة مغربية متورطة في قضية شقة الحشيش، الفنانة المغربية ميساء مغربي، خرجت الأخيرة عن صمتها، وردت على اتهامات أبو طلال.

بإعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش 🤦‍♂️



انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وغردت ميساء مغربي عبر “تويتر” فكتبت: “إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع”.

وأضافت ميساء مغربي: “نسأل الله أن يعيننا على فيروس #كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم، اللهم بلغنا رمضان”.

إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع، نسأل الله أن يعيننا على فيروس #كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم، اللهم بلغنا رمضان 🙏🏻#خلك_في_البيت 💪🏻 — ميساء مغربي (@mayssamaghrebi) April 11, 2020

ثم تفاجأ الجمهور بدخول الممثلة المغربية مريم حسين على الخط، بعدما شك الجمهور أن أبو طلال الحمراني يقصدها.

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فأعادت مريم حسين تغريدة أبو طلال الحمراني، وردت عليه ساخرة: “هلا اخوي طلال …الله يعطيك الف عافية على المحتوى الصادق والمخضرم اللي تقدمه، ولكن …انا نمت قعدت على تلفونات شو السالفة”.

هلا اخوي طلال …الله يعطيك الف عافية على المحتوى الصادق والمخضرم اللي تقدمه، ولكن …انا نمت قعدت على تلفونات شو السالفة😅 https://t.co/ALsLjH8Pxb — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) April 12, 2020

ومن جهته استمر أبو طلال الحمراني بفضح تفاصيل القضية التي هزت أركان المجتمع الفني.

فكتب أبو طلال الحمراني: “طبعا أنا قدمت تحدي فقط للإثبات أن يظهر المشهور المحشش بفيديو جديد يظهر فيه التاريخ وينفي قصة إحتجازه وأنا عارف أن موبايله عند أخوه المحشش الأكبر، وهذا رد على أي شخص يحاول يغطي على القصه”.

ورجح مغردون أنه يقصد النجم السعودي “دايلر”، والذي خرج بعدة فيديوهات بعد القضية مُحاولاً إبعاد الشبهات عنه.

طبعا أنا قدمت تحدي فقط للإثبات أن يظهر المشهور المحشش بفيديو جديد يظهر فيه التاريخ وينفي قصة إحتجازه وأنا عارف أن موبايله عند أخوه المحشش الأكبر، وهذا رد على أي شخص يحاول يغطي على القصه.

المهم راح نكمل التفاصيل…..

يتبع — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وتابع أبو طلال الحمراني: كيف تم إلقاء القبض على المشهور والفاشينيستا السورية وابن خالة المحشش وصديقهم داخل الشقة في الداون تاون؟من كان المبلغ؟ ولماذا؟ وشنو مصلحته؟”

كيف تم إلقاء القبض على المشهور والفاشينيستا السورية وابن خالة المحشش وصديقهم داخل الشقة في الداون تاون؟؟؟؟؟؟

من كان المبلغ؟

ولماذا؟

وشنو مصلحته؟؟ #مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

قبل أن يقوم بسرد التوضيح قائلاً: “المشهور يملك أموال وكان أصلا هدف من عائلة الفاشينيستا السورية وأسرتها وكانوا على علم بعلاقتها به بهدف الإيقاع به ليتزوجها، لكن الحبيب ماعنده اي ميول رجوليه للزواج فقرروا أن يورطوه بقضية يكشفوا للعالم تورطه مع بنتهم “.

المشهور يملك أموال وكان أصلا هدف من عائلة الفاشينيستا السورية وأسرتها وكانوا على علم بعلاقتها به بهدف الإيقاع به ليتزوجها، لكن الحبيب ماعنده اي ميول رجوليه للزواج فقرروا أن يورطوه بقضية يكشفوا للعالم تورطه مع بنتهم 🤦‍♂️



يتبع….

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وأوضح أبو طلال الحمراني، التُهم التي تنتظر “المشهور” قائلاً: “المشهور يواجه الأن قضية حيازة وتعاطي المخدرات بالإضافة إلى تهمة خطف قاصر “الفاشينيستا” عن طريق الحيلة بالعربي “تتزوجها نتنازل”!!”.

المشهور يواجه الأن قضية حيازة وتعاطي المخدرات بالإضافة إلى تهمة خطف قاصر "الفاشينيستا" عن طريق الحيلة 🤦‍♂️



بالعربي "تتزوجها نتنازل"!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وتابع أبو طلال الحمراني: ” للتوضيح الفاشينيستا السورية تحمل إقامة تتبع والدها في الإقامة في الإمارات وثانيا هي سورية من ” دير الزور” والنعم ب”دير الزور” لكن هالمعلومة أذكرها لأن في مشهور وهو أصلا ابن خالة الفاشينيستا يحاول يدخل بخط الدفاع وهو مجنس خليجي ، وإذا فيه خير يتكلم!!”.

أولا للتوضيح الفاشينيستا السورية تحمل إقامة تتبع والدها في الإقامة في الإمارات وثانيا هي سورية من " دير الزور" والنعم ب"دير الزور" لكن هالمعلومة أذكرها لأن في مشهور وهو أصلا ابن خالة الفاشينيستا يحاول يدخل بخط الدفاع وهو مجنس خليجي ، وإذا فيه خير يتكلم!! #مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وأضاف أبو طلال الحمراني: “والد ووالدة الفاشينيستا القاصر على علم بقصة الحشيش والذي تعلمته ابنتهم من المشهور واتفقوا معها على ابلاغهم بموعد زيارتها لشقة المشهور، وإبلاغهم لحظة دخولهم بحالة غير طبيعية، حيث قامت والدة الفاشينيستا بالإبلاغ عن الشقة وقصة توريط المشهور ابنتها القاصر “.

والد ووالدة الفاشينيستا القاصر على علم بقصة الحشيش والذي تعلمته ابنتهم من المشهور واتفقوا معها على ابلاغهم بموعد زيارتها لشقة المشهور، وإبلاغهم لحظة دخولهم بحالة غير طبيعية، حيث قامت والدة الفاشينيستا بالإبلاغ عن الشقة وقصة توريط المشهور ابنتها القاصر 🤦‍♂️

يتبع…

"2" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وتابع بسلسلة الفضائح التي أبى أن يُشكك بها: “بالفعل تم مداهمة الشقة وضبط الشباب الثلاثة والفاشينيستا وتم إحالتهم للتحقيق حيث تم اعتبار الفاشينيستا القاصر ضحية استدراج من قبل المشهور وتم الإفراج عنها بالإضافة إلى ولد خالة المشهور وصديقه واستمر احتجاز المشهور بأمر النيابة على ذمة التحقيق!!”.

بالفعل تم مداهمة الشقة وضبط الشباب الثلاثة والفاشينيستا وتم إحالتهم للتحقيق حيث تم اعتبار الفاشينيستا القاصر ضحية استدراج من قبل المشهور وتم الإفراج عنها بالإضافة إلى ولد خالة المشهور وصديقه واستمر احتجاز المشهور بأمر النيابة على ذمة التحقيق!!

يتبع…

"3" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وعاد أبو طلال الحمراني ليُلمح مرة أخرى أن المقصود بتغريداته هي الممثلة ميساء مغربي، فأعاد نشر الفيديو الذي ظهر به الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والذي هاجم خلاله الحمراني، ونفى التهمة عن ميساء مغربي.

وعلق أبو طلال الحمراني على الفيديو قائلاً: “من يشهد للعروس غير أمها!”.

من يشهد للعروس غير أمها!! pic.twitter.com/9kajaN8Gi0 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وهاجم أبو طلال الحمراني، صالح الجسمي مُطلقاً عليه لقب “صحفيين النواعم”، وكتب: “صحفيين النواعم اللي بس يظهرون للدفاع بمعنى أو بدون معنى شخصيات واطيه وغبيه، لأني لم أذكر أسم أحد وهم بحماقتهم يفضحون العالم، حرام عليكم ياجحوش الستر زين “.

صحفيين النواعم اللي بس يظهرون للدفاع بمعنى أو بدون معنى شخصيات واطيه وغبيه، لأني لم أذكر أسم أحد وهم بحماقتهم يفضحون العالم، حرام عليكم ياجحوش الستر زين 🙏😌#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

وأكمل أبو طلال الحمراني مستجدات القضية، وكشف قائلاً: “اليوم كانت هناك محاولات فاشلة من صباح الله خير للإفراج عن المشهور بعد أن انكشفت القصة أمس كما تم رفض وطرد شقيق المشهور الذي طلب فقط في ان يسمح لشقيقة الظهورة بفيديو ينفي الواقعة ثم يتم إعادته، وبدوري أشكر الأجهزة الأمنية الحزم بتلك الأمور في دولة القانون”.

نكمل..

اليوم كانت هناك محاولات فاشلة من صباح الله خير للإفراج عن المشهور بعد أن انكشفت القصة أمس كما تم رفض وطرد شقيق المشهور الذي طلب فقط في ان يسمح لشقيقة الظهورة بفيديو ينفي الواقعه ثم يتم إعادته، وبدوري أشكر الأجهزة الأمنية الحزم بتلك الأمور في دولة القانون 🌹#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

ثم نشر أبو طلال الحمراني مقطعاً غنائياً للفنان حسين الجسمي وهو يردد: “حسبي الله وحده ونعم الوكيل”، وعلق: “اجلدوا #صحفيين_النواعم ساس البلا حسبي الله عليهم ونعم الوكيل!!”، قاصداً شقيق الفنان جسين الجسمي، الإعلامي صالح الجسمي.

وأنهى أبو طلال الحمراني سلسلة تغريداته بكشف الحُكم النهائي في القضية، وقال: “على فكرة تم أخذ تعهد على الفاشينيستا وعلى ولد خالة الشاب المشهور والذي هو كذلك ملتزم الصمت مع صديقه بعدم التطرق للقضية أو ذكر تفاصيلها لأحد، ومن المفترض الإفراج عن المحشش الرئيسي الأسبوع المقبل لحين موعد المحاكمة”.

على فكرة تم أخذ تعهد على الفاشينيستا وعلى ولد خالة الشاب المشهور والذي هو كذلك ملتزم الصمت مع صديقه بعدم التطرق للقضية أو ذكر تفاصيلها لأحد، ومن المفترض الإفراج عن المحشش الرئيسي الإسبوع المقبل لحين موعد المحاكمة.#مشاهير_الحشيش #صحفيين_النواعم — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 11, 2020

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