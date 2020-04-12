فضائح بالجملة في شقة المخدرات بدبي.. مريم حسين تدخل على الخط وميساء مغربي “تتحسبن”!
لا تزال الفضيحة المدوية التي فجرها الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني، تهز أركان المجتمع الفني.
فبعد أن خمن الجمهور أن أبو طلال الحمراني يقصد بتغريداته التي قال فيها إن فنانة مغربية متورطة في قضية شقة الحشيش، الفنانة المغربية ميساء مغربي، خرجت الأخيرة عن صمتها، وردت على اتهامات أبو طلال.
وغردت ميساء مغربي عبر “تويتر” فكتبت: “إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع”.
وأضافت ميساء مغربي: “نسأل الله أن يعيننا على فيروس #كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم، اللهم بلغنا رمضان”.
ثم تفاجأ الجمهور بدخول الممثلة المغربية مريم حسين على الخط، بعدما شك الجمهور أن أبو طلال الحمراني يقصدها.
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فأعادت مريم حسين تغريدة أبو طلال الحمراني، وردت عليه ساخرة: “هلا اخوي طلال …الله يعطيك الف عافية على المحتوى الصادق والمخضرم اللي تقدمه، ولكن …انا نمت قعدت على تلفونات شو السالفة”.
ومن جهته استمر أبو طلال الحمراني بفضح تفاصيل القضية التي هزت أركان المجتمع الفني.
فكتب أبو طلال الحمراني: “طبعا أنا قدمت تحدي فقط للإثبات أن يظهر المشهور المحشش بفيديو جديد يظهر فيه التاريخ وينفي قصة إحتجازه وأنا عارف أن موبايله عند أخوه المحشش الأكبر، وهذا رد على أي شخص يحاول يغطي على القصه”.
ورجح مغردون أنه يقصد النجم السعودي “دايلر”، والذي خرج بعدة فيديوهات بعد القضية مُحاولاً إبعاد الشبهات عنه.
وتابع أبو طلال الحمراني: كيف تم إلقاء القبض على المشهور والفاشينيستا السورية وابن خالة المحشش وصديقهم داخل الشقة في الداون تاون؟من كان المبلغ؟ ولماذا؟ وشنو مصلحته؟”
قبل أن يقوم بسرد التوضيح قائلاً: “المشهور يملك أموال وكان أصلا هدف من عائلة الفاشينيستا السورية وأسرتها وكانوا على علم بعلاقتها به بهدف الإيقاع به ليتزوجها، لكن الحبيب ماعنده اي ميول رجوليه للزواج فقرروا أن يورطوه بقضية يكشفوا للعالم تورطه مع بنتهم “.
وأوضح أبو طلال الحمراني، التُهم التي تنتظر “المشهور” قائلاً: “المشهور يواجه الأن قضية حيازة وتعاطي المخدرات بالإضافة إلى تهمة خطف قاصر “الفاشينيستا” عن طريق الحيلة بالعربي “تتزوجها نتنازل”!!”.
وتابع أبو طلال الحمراني: ” للتوضيح الفاشينيستا السورية تحمل إقامة تتبع والدها في الإقامة في الإمارات وثانيا هي سورية من ” دير الزور” والنعم ب”دير الزور” لكن هالمعلومة أذكرها لأن في مشهور وهو أصلا ابن خالة الفاشينيستا يحاول يدخل بخط الدفاع وهو مجنس خليجي ، وإذا فيه خير يتكلم!!”.
وأضاف أبو طلال الحمراني: “والد ووالدة الفاشينيستا القاصر على علم بقصة الحشيش والذي تعلمته ابنتهم من المشهور واتفقوا معها على ابلاغهم بموعد زيارتها لشقة المشهور، وإبلاغهم لحظة دخولهم بحالة غير طبيعية، حيث قامت والدة الفاشينيستا بالإبلاغ عن الشقة وقصة توريط المشهور ابنتها القاصر “.
وتابع بسلسلة الفضائح التي أبى أن يُشكك بها: “بالفعل تم مداهمة الشقة وضبط الشباب الثلاثة والفاشينيستا وتم إحالتهم للتحقيق حيث تم اعتبار الفاشينيستا القاصر ضحية استدراج من قبل المشهور وتم الإفراج عنها بالإضافة إلى ولد خالة المشهور وصديقه واستمر احتجاز المشهور بأمر النيابة على ذمة التحقيق!!”.
وعاد أبو طلال الحمراني ليُلمح مرة أخرى أن المقصود بتغريداته هي الممثلة ميساء مغربي، فأعاد نشر الفيديو الذي ظهر به الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والذي هاجم خلاله الحمراني، ونفى التهمة عن ميساء مغربي.
وعلق أبو طلال الحمراني على الفيديو قائلاً: “من يشهد للعروس غير أمها!”.
وهاجم أبو طلال الحمراني، صالح الجسمي مُطلقاً عليه لقب “صحفيين النواعم”، وكتب: “صحفيين النواعم اللي بس يظهرون للدفاع بمعنى أو بدون معنى شخصيات واطيه وغبيه، لأني لم أذكر أسم أحد وهم بحماقتهم يفضحون العالم، حرام عليكم ياجحوش الستر زين “.
وأكمل أبو طلال الحمراني مستجدات القضية، وكشف قائلاً: “اليوم كانت هناك محاولات فاشلة من صباح الله خير للإفراج عن المشهور بعد أن انكشفت القصة أمس كما تم رفض وطرد شقيق المشهور الذي طلب فقط في ان يسمح لشقيقة الظهورة بفيديو ينفي الواقعة ثم يتم إعادته، وبدوري أشكر الأجهزة الأمنية الحزم بتلك الأمور في دولة القانون”.
ثم نشر أبو طلال الحمراني مقطعاً غنائياً للفنان حسين الجسمي وهو يردد: “حسبي الله وحده ونعم الوكيل”، وعلق: “اجلدوا #صحفيين_النواعم ساس البلا حسبي الله عليهم ونعم الوكيل!!”، قاصداً شقيق الفنان جسين الجسمي، الإعلامي صالح الجسمي.
وأنهى أبو طلال الحمراني سلسلة تغريداته بكشف الحُكم النهائي في القضية، وقال: “على فكرة تم أخذ تعهد على الفاشينيستا وعلى ولد خالة الشاب المشهور والذي هو كذلك ملتزم الصمت مع صديقه بعدم التطرق للقضية أو ذكر تفاصيلها لأحد، ومن المفترض الإفراج عن المحشش الرئيسي الأسبوع المقبل لحين موعد المحاكمة”.
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