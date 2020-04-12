السعودية تحجب وكالة الأناضول التركية بعد هذا التقرير الصادم الذي كاد ان يجلط ابن سلمان

أقدمت السلطات السعودية، على حجب موقع وكالة الأناضول التركية داخل المملكة، بعد زعمها إساءة الوكالة للمملكة أكثر من مرة، حسب ما ذكره عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية السعودية، إن المملكة قررت حجب مواقع الإنترنت الخاصة بالوكالة التركية وعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.

وأضافت الصحيفة “كشف مصدر سعودي أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي وكالة الأناضول التركية؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة”، على حد تعبيرها.

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وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأناضول التركية، عن عدد من الناشطين ووسائل إعلام في السعودية خبر حجب الوكالة في ساعة متأخرة من مساء السبت.

موقع وكالة الأناضول التركية (الحكومية) يتعرض للحجب الكامل في السعودية بعد جملة من الاتهامات والتجاوزات المفبركة ضد قيادات وملفات داخلية سعودية، الوكالة خالفت في أكثر من تغطية الأعراف الإعلامية والدبلوماسية.#حجب_الاناضول pic.twitter.com/FDoC5Aj6QI — كريستوف (@Cresstove) April 11, 2020

كما نقل حساب “أخبار السعودية” خبراً عاجلاً جاء فيه: “حجب موقع وكالة الاناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة”، بحسب زعمها.

وكالة الأناضول التركية الرسمية تطرح تحليلاً اليوم يستنكر تأييد علماء الدين في المملكة لإجراءات السعودية للتصدي ل #كوفيد_19 وصحف تركية وقطرية تعيد النشر

الجدير بالذكر أن تركيا اليوم ترتيبها 9 عالميا في عدد الإصابات ب 50 الف إصابة، بسبب تأخرها في فرض نفس هذه الإجراءات! #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/ZeeNeAGbIw — ‎نايفكو NAIF (@naifco) April 11, 2020

وأكد مغردون سعوديون في تويتر، بينهم إعلاميون وصحفيون ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام السعودية تقول إن “الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة”.

🔴 في السعودية تم حجب موقع (وكالة الخبث التركي)

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حجب موقع وكالة الاناضول التركية الرسمية في السعودية بعد إساءاتها المتكررة للمملكة و الترويج للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

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.#تم_حجب_الأناضول pic.twitter.com/ngBmM6Mx2Y — الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) April 11, 2020

ولم يصدر أي إعلان رسمي من السعودية بشأن حجب الوكالة الرسمية لتركيا، فيما نشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحفيين بالسعودية عبر حسابه في “تويتر” ما قال انه “توثيق لحجب الاناضول من صفحه حساب الوكالة، مضيفاً فيديو موضح، به إخطار الوزارة.

بينما بارك الإعلامي السعودي بندر عطيف خطوة الحجب قائلاً “بداية الخير تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة الأناضول ، وعقبال قطع العلاقات ، ومنع السفر”!

بداية الخير 🇸🇦



تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة #الأناضول ، وعقبال قطع العلاقات ، ومنع السفر لهذه الدولة الإجرامية . #حجب_الأناضول_مطلب #حجب_المواقع_التركية pic.twitter.com/zHB3QLzufo — بندر عطيف (@b_otyf) April 11, 2020

ومن جانبه ابدى المُطبل السعودي منصور الخميس، سعادته من خبر حجب وكالة الانباء التركية، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ألف مبروك #حجب_وكالة_الاناضول في المملكة وأعتقد أن هذا الإجراء يحب أن يتم أيضاً في جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.!

ألف مبروك #حجب_وكالة_الانضول في المملكة وأعتقد أن هذا الإجراء يحب أن يتم أيضاً في جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. — مـ نـ صـ و ر الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) April 11, 2020

يذكر أن السعودية واجهت حرجاً كبيراً بسبب تسليط وكالة الأناضول التركية الضوء على عدد من القضايا بالسعودية والتي كان أبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي بسفارة السعودية باسطنبول، علاوة على فضح الوكالة للكثير من أكاذيب المملكة ومسؤوليها.

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