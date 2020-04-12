السعودية تحجب وكالة الأناضول التركية بعد هذا التقرير الصادم الذي كاد ان يجلط ابن سلمان
أقدمت السلطات السعودية، على حجب موقع وكالة الأناضول التركية داخل المملكة، بعد زعمها إساءة الوكالة للمملكة أكثر من مرة، حسب ما ذكره عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية السعودية، إن المملكة قررت حجب مواقع الإنترنت الخاصة بالوكالة التركية وعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.
وأضافت الصحيفة “كشف مصدر سعودي أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي وكالة الأناضول التركية؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة”، على حد تعبيرها.
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وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأناضول التركية، عن عدد من الناشطين ووسائل إعلام في السعودية خبر حجب الوكالة في ساعة متأخرة من مساء السبت.
كما نقل حساب “أخبار السعودية” خبراً عاجلاً جاء فيه: “حجب موقع وكالة الاناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة”، بحسب زعمها.
وأكد مغردون سعوديون في تويتر، بينهم إعلاميون وصحفيون ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام السعودية تقول إن “الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة”.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من السعودية بشأن حجب الوكالة الرسمية لتركيا، فيما نشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحفيين بالسعودية عبر حسابه في “تويتر” ما قال انه “توثيق لحجب الاناضول من صفحه حساب الوكالة، مضيفاً فيديو موضح، به إخطار الوزارة.
بينما بارك الإعلامي السعودي بندر عطيف خطوة الحجب قائلاً “بداية الخير تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة الأناضول ، وعقبال قطع العلاقات ، ومنع السفر”!
ومن جانبه ابدى المُطبل السعودي منصور الخميس، سعادته من خبر حجب وكالة الانباء التركية، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ألف مبروك #حجب_وكالة_الاناضول في المملكة وأعتقد أن هذا الإجراء يحب أن يتم أيضاً في جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.!
يذكر أن السعودية واجهت حرجاً كبيراً بسبب تسليط وكالة الأناضول التركية الضوء على عدد من القضايا بالسعودية والتي كان أبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي بسفارة السعودية باسطنبول، علاوة على فضح الوكالة للكثير من أكاذيب المملكة ومسؤوليها.
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خبر مفرح لو انه متأخر جدا
عقبال منع السفر من جميع الدول العربية