فيديو سيصيب ابن زايد بالجنون.. آليات الإمارات وأسلحتها التي أرسلتها لإنقاذ حفتر “غنيمة” بيد قوات الوفاق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، على آليات إماراتية في منطقة أبو قرين، كانت بحوزة قوات تتبع الجنرال المتمرد المدعوم إماراتيا خليفة حفتر، خلال القتال المندلع هناك منذ عدة أسابيع.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، عناصر قوات حكومة الوفاق الليبية، وهم يغتنمون المدرعة الإماراتية وعدة عربات وسيارات وأسلحة، خلال تقدمهم في منطقة أبو قرين جنوب محافظة مصراتة الليبية.

#عااااااجل#حصرررري

تقدم قوات الجيش الليبي وسيطرتهم على آليات إماراتية في أبوقرين. pic.twitter.com/Bu8oQdhVFF — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) April 12, 2020

وتدخل المعارك في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر، شهرها الرابع، وسط تقدم لقوات حكومة الوفاق في عدة محاور ضمنها محور أبو قرين الذي تمت فيه عملية التقدم واغتنام العربات الإماراتية بعد فرار المقاتلين منها، وسط فشل من قبل قوات خليفة حفتر من إحراز أي تقدم يذكر على أي محور من محاور القتال.

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وكان الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر أطلق قبل عام هجومه على العاصمة طرابلس دون إحرازه أي تقدم، وذلك بفعل عملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية للدفاع عن العاصمة.

وتمكّنت القوات العسكرية المنضوية تحت إطار عملية “بركان الغضب” التي تم إعلانها من قبل حكومة الوفاق

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