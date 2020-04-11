“شاهد” هذا ما فعلته قناة “الجديد” مع فقراء لبنان مستغلة حاجتهم وتسبب في طرد طاقمها ومهاجمتهم

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا من بلدة العين في محافظة البقاع اللبنانية، يوثق قيام مجموعة من المواطنين بطرد مراسل قناة “الجديد” اللبنانية، وطاقم جمعية داليا والتغيير اللبنانية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) غضب المواطنين اللبنانيين على طاقم القناة والجمعية، لقيامهم بتصوير المحتاجين ونشرهم على شاشات التلفزة، خلال تسليمهم المساعدات والطرود الغذائية، لمساعدتهم على تجاوز أزمة وباء كورونا التي انعكست سلباً على آلاف الأسر المعوزة في لبنان.

طرد مراسل الجديد وجمعية داليا والتغيير من بلدة العين في البقاع بسبب تصويرهم حملة لتوزيع (١٠) اعاشات في البلدة الأمر الذي اعتبره الاهالي امعانا في ذلّ المحتاجين .



خطوة مباركة يجب أن تتكرر مع كل من يحاول الاتجار بأوجاع الناس ، كي يتوقف الرقص فوق جراح الجائعين 👏🏻 pic.twitter.com/yVFhSvXQ7w — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 11, 2020

الأمر الذي اعتبره العديد من المواطنين إهانة لكرامة هؤلاء الناس الذين تقوم الجمعية بمساعدتهم والقناة بتصويرهم خلال استلام المساعدات.

ويُسمع من مقطع الفيديو قول أحد المواطنين الغاضبين: “العمى بأخلاقكم بلا أخلاق، جايبين عشر مساعدات وجايبين نص العالم يصوروهم ويحطوهم على التلفزيون”.

ويتابع: “جايين يذلوا العالم، كلهم عشر حصص يلي جايبينهم، عالم بلا أخلاق، يا عيب الشوم عليكم”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال العشرات من المعلقين الذين باركوا قيام المواطنين بطرد طاقم القناة التلفزيونية والجمعية الخيرية، واعتبروا بأن في ذلك دفاع عن كرامة المواطن اللبناني الذي حاولوا أن يمتهنوها من خلال تصوير الناس في وضع مذل خلال تسليمهم المساعدات.

وقال أحد المغردين معلقاً على ما جرى: “مساعدة من أجل التصوير، طردهم احسن من ذل الناس” .

توزيع من اجل التصوير طردهم احسن من ذل الناس — امير (الطيار) (@o3WMofP8GN63ASX) April 11, 2020

فيما قال مغردة أخرى مؤيدة ما حدث: “ما قصّروا فيهم برافو عليهم”.

ما قصروا فيهن براڤو علين اللقمة اللي مغمسة بالذل بلا منها حتى لو بدو يموت الواحد من الجوع — Rajaa Ali (@RajaaAl63299133) April 11, 2020

وتابعت: “اللقمة اللي مغمسة بالذل بلا منها حتى لو بدو يموت الواحد من الجوع”.

فيما قالت معلّقة ثالثة: “قبل بفترة انطردوا من سعد نايل، بسبب تصويرهم لتويزع 15 حصة إعاشات”.

وقبل بفترة انطردو من سعدنايل بسبب تصويرهم لتوزيع ١٥حصة اعاشات .بدهم يذلوهم ويصورهم كرمال كرتونة اعاشة حقها ٣٠الف ! — mariam hammoud (@22myriam) April 11, 2020

وتابعت: “بدهم يذلوهم ويصوروهم كرمال كرتونة إعاشة حقها 30 ألف ليرة لبناني”.

يُشار إلى أن لبنان يشهد في هذه الفترة حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وعديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الأمر الذي انعكس سلباً على آلاف الأسر الفقيرة في البلاد.

وحتى اللحظة سجّلت لبنان 619 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، فيما عدد الوفيات وصل إلى 20 حالة وفاة بسبب الفيروس