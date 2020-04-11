ظهر يتلعثم في وضع صعب للغاية.. “شاهد” مفتي السعودية يوجه كلمة غير مفهومة لعموم المسلمين

أثار مفتي السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، جدلاً واسعاً، في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهره وهو يتحدث عن فيروس كورونا المستجد، بشكل غير مفهوم بالمرة.

وقال مفتي السعودية، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”، بطريقة غير واضحة، إن الصلاة على الميت بكورونا تكون في المقبرة ويحضرها بعض من أقاربه، مشيراً إلى أن ذلك يوفي فرص الكفاية.

مفتي المملكة: الصلاة على الميت هذه الأيام تكون في المقبرة من بعض أقارب الميت بما يحصل به فرض الكفاية، أما البقية فيصلون عليه في البيوت صلاة الغائب. pic.twitter.com/o86kzclFY4 — السعودية (@KSA) April 10, 2020

وأشار آل شيخ، إلى أن البقية يصلون في بيوتهم صلاة الغائب، خاصة وأن اجتماع الناس خلال هذه الجائحة يسبب ضرراً وخطراً كبيرا.

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هذا وبدا على مفتي السعودية الإعياء الشديد والمرض نظراً لكبر سنه، حيث تلعثم عشرات المرات خلال خطبته القصيرة، فيما سخر رواد التواصل الاجتماعي من طريقة ظهور المفتي، مشيرين إلى أنه يتحدث بلغة غير مفهومة.

بالفيديو, بأي لغة يتكلم مفتي السعودية, فهل من يترجم يا يرعاكم الله.. https://t.co/NuSrGT6dPP — shaker zalloum (@zalloum_shaker) April 11, 2020

لقاء مع مفتي #السعودية حول جائحة كورونا.



المصور اشبع اتفالات 😅 pic.twitter.com/B9VEu7iQMe — Dr. (@Alghezzi_Mo) April 11, 2020

يارب حسن الخاتمه قبل الرحيل🥺💔 — ••_ (@Rhom52499370) April 10, 2020

وتعرض مفتي السعودية لعدد من الوعكات الصحية بسبب كبر سنه، كان آخرها سقوطه على الأرض واصابته بكسور نتيجة عدم اتزانه، وأوصى الأطباء في حينه أن يلتزم آل شيخ بيته.

ومؤخراً بات ظهور مفتي السعودية نادراً جداً، ويعتمد على نشر مقاطع فيديو له فقط دون الظهور بشكل مباشر على البرامج التلفزيونية أو بالمناسبات العامة، وذلك نظراً لكبر سنه وحالته الصحية المتردية.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 3651 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالمرض، ليصل عدد الوفيات في المملكة إلى 47 شخصًا.

وأضافت وزارة الصحة السعودية في حسابها على تويتر، أن أكثر الإصابات المسجلة، الجمعة، جاءت في مكة المكرمة بواقع 90 حالة، تلتها المدينة المنورة 78 حالة، بينما سجلت العاصمة الرياض 69 حالة، فيما سجلت جدة 54 حالة إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، في حسابها، تعافي 19 شخصًا من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي في المملكة إلى 685 شخصًا.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث أعداد الإصابة بالفيروس، فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر حظر التجول والتنقل بشكل كلي، وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة اعتبارًا من الجمعة، وحتى إشعار آخر، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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