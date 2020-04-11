المسن العراقي أمام المسجد
المسن العراقي أمام المسجد
الهدهد

فيديو مُبكي.. “شاهد” ماذا فعل هذا الحاج العراقي أمام مسجد الرحمة في الموصل بعد قرار إغلاق المساجد

كتب وطن
0

تداول ناشطون عراقيون، مقطع فيديو مؤثر للغاية، لمسن عراقي يتضرع إلى الله، أمام أبواب جامع الرحمة في حي السكر بمدينة الموصل العراقية.

وظهر المُسن يبكي ويُحاول فتح باب المسجد الفارغ، بسبب أزمة فيروس “كورونا”، ويقول: “سئمنا الصلاة في البيوت يالله، نريد أن نصلي في بيتك، فالمساجد بيوت المتقين”.

وبدأ الشيخ بالدعاء قائلاً: “اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة يالله، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، والخيبة بعد الرجاء”.

وأظهرت فيديو شوارع خالية من المواطنين، جراء إجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة خشية تفشي المستجد بين صفوف العراقيين، إذ أظهرت الصور والفيديوهات المساجد مغلقة أبوابها والمحال التجارية كذلك، إذ اكُتفى برفع الآذان في المساجد فقط دون صلاة الجماعة فيها.

يُذكر أن أعلنت أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق، وصل إلى 1279 حالة، منها 70 وفيات، و550 حالة شفاء.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” جثة أمام فندق جراند هايبر في الكويت.. الشرطة حاصرت المكان وهذا ما…

الهدهد

“شاهد” السيسي يتفوق على عادل إمام في التمثيل ويوبخ ضابطاً في الشارع:…

الهدهد

“شاهد” سعودي يفضح أزمة الغذاء في المملكة في فيديو أثار جدلاً واسعاً…

الهدهد

“عايز أموت وسط أولادي”.. “شاهد” السيسي يتجاهل استغاثة مصريين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.