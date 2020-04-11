فيديو مُبكي.. “شاهد” ماذا فعل هذا الحاج العراقي أمام مسجد الرحمة في الموصل بعد قرار إغلاق المساجد

تداول ناشطون عراقيون، مقطع فيديو مؤثر للغاية، لمسن عراقي يتضرع إلى الله، أمام أبواب جامع الرحمة في حي السكر بمدينة الموصل العراقية.

وظهر المُسن يبكي ويُحاول فتح باب المسجد الفارغ، بسبب أزمة فيروس “كورونا”، ويقول: “سئمنا الصلاة في البيوت يالله، نريد أن نصلي في بيتك، فالمساجد بيوت المتقين”.

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موقف مؤثر لحاج عراقي يناجي ربنا سبحانه وتعالى وهو يطرق أبواب جامع الرحمة في حي السكر بمدينة الموصل الحدباء #العراق #نينوى pic.twitter.com/ojuhwVlFzS — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) April 10, 2020

وبدأ الشيخ بالدعاء قائلاً: “اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة يالله، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، والخيبة بعد الرجاء”.

وأظهرت فيديو شوارع العراق خالية من المواطنين، جراء إجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف العراقيين، إذ أظهرت الصور والفيديوهات المساجد مغلقة أبوابها والمحال التجارية كذلك، إذ اكُتفى برفع الآذان في المساجد فقط دون صلاة الجماعة فيها.

يُذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق، وصل إلى 1279 حالة، منها 70 وفيات، و550 حالة شفاء.