كيف علّق الشيخ جوعان بن حمد على حقد الإعلام السعودي واستمراره في تمني حرمان قطر من المونديال؟!

استهجن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وشقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مواصلة “البعض” أمنياته بحرمان قطر من إقامة مونديال 2022 .

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تغريدةٍ بـ”تويتر”: العالم انتهى من موضوع مونديال 2022 من زمان وفي الظروف هذي مشغول بالوباء المنتشر ولكن البعض للأسف ما زال مقيد بالأوهام والأحقاد ..”.

وتابع: “هذا دليل على أن البعض مب عايش مع العالم ولا يحس بمشاكل البشرية بقدر ماهو مشغول بأمراضه الخاصة، وهذا هو الوباء بعينه ..”.

العالم أنتهى من موضوع مونديال 2022 من زمان وفي الظروف هذي مشغول بالوباء المنتشر ولكن البعض للأسف ما زال مقيد بالأوهام والأحقاد ..

هذا دليل على أن البعض مب عايش مع العالم ولا يحس بمشاكل البشرية بقدر ماهو مشغول بأمراضه الخاصة، وهذا هو الوباء بعينه ..#الوعد٢٠٢٢@roadto2022 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) April 11, 2020

وبينما ينشغل العالم بفيروس كورونا والبحث عن علاج ينقذ البشرية منه، لا زال الإعلام السعودي يُمنّي النفس بحرمان قطر من إقامة مونديال 2022.

وزعم الصحفي السعودي عبدالعزيز المريسل خلال لقاء بالقناه السعوديه الرياضيه 24 أن هناك “فساد” مرتبط بقطر.

وذهب “المريسل” بعيداً في أمنياته بأن يُنقل ملف استضافة قطر للمونديال الى دول أخرى ككندا وأمريكا .

وقابل مغرّدون قطريون أمنيات الإعلام السعودي بسحب مونديال2022 من دولة قطر بسخرية عارمة، معتبرين انّ تلك الأمنيات “حماقات” .

ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي الاثنين الماضي و”التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022″.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020) على حسابها بموقع “تويتر”: ”بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف …” وأضاف البيان: ”بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح.. وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم”.