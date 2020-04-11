فيديو أثار سخرية واسعة.. “سكاي نيوز” الإماراتية مصابة بفوبيا “تركيا” وما حدث على الهواء “مسخرة”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لقناة (سكاي نيوز) عربية الإماراتية أثار سخرية واسعة، بعد أن قطعت بثها بصورة مفاجئة لدى إشادة مسؤول أممي بجهود تركيا في مكافحة فيروس كورونا.

مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن )أظهر استعراض القناة بث مباشر للمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان.

خلال مؤتمر صحفي لرئيس منظمة الصحة العالمية ونائبه حول كورونا

كان يتحدث عن دور تركيا وخبرتها في مكافحة الاوبئة ودعمها لعدة دول أوروبية وبأنها أفضل من معظم دول أوروبا التي وقفت عاجزة أمام الوباء

لم يعجب قناة سكاي نيوز ذلك مع أنه عاده بدأ بالكلام وقالت المذيعة

نكتفي بهذا القدر 🤣🤣 pic.twitter.com/mqqNHNwTqd — يوسف عجلان (@yosef_ajlan) April 10, 2020

وكان “ريان” يتحدث عن الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، وعندما أتى على ذكر تركيا أشاد بجهودها في هذا الشأن وبتقديمها مساعدات لدول أخرى، فما كان من القناة إلا أن قطعت البثّ، ما عرضها لسخرية واسعة.

وكتب الكاتب القطري جابر الحرمي منتقدا القناة الإماراتية:”مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية تنقله #سكاي_نيوز_عربية #أبوظبي على الهواء مباشرة مثلها مثل فضائيات أخرى .. الفرق أنها لا تمتلك المهنية”

مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية تنقله #سكاي_نيوز_عربية #أبوظبي على الهواء مباشرة مثلها مثل فضائيات أخرى .. الفرق أنها لا تمتلك المهنية ..

عندما أشادت منظمة الصحة بدور #تركيا وتاريخها الطويل في إدارة الكوارث وأن المنظمة تعلمت دروسا من #تركيا ..

قامت #سكاي_أبوظبي بقطع النقل ..! pic.twitter.com/o4fsvLIIFn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 11, 2020

وتابع:”عندما أشادت منظمة الصحة بدور #تركيا وتاريخها الطويل في إدارة الكوارث وأن المنظمة تعلمت دروسا من #تركيا قامت #سكاي_أبوظبي بقطع النقل!”

ودائما ما يتعمد الإعلام الإماراتي مهاجمة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ولا مانع عنده من نشر أخبار أو تقارير كاذبة تفتقر لأدنى مستويات المهنية لتشويه صورة تركيا.

وحتى، مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و720 ألفا، توفي منهم أكثر من 104 آلاف.

بينما تعافى ما يزيد على 390 ألفا آخرين حسب موقع “وورلد ميترز”.