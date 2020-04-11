حادث دهس - صورة تعبيرية
حادث دهس - صورة تعبيرية
حياتنا

حدث في اربد .. أردني خرق حظر التجول فخرج بسيارته وقتل طفلة دهساً وهذا مصيره

كتب وطن
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خرق سائق مركبة المفروض على محافظة في وخرج بسيارته ما تسبب بدهس تبلغ من العمر 3 سنوات ما أدّى لوفاتها.

ووفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام فإنّ السائق لاذ بالفرار بعد الطفلة، لكن الاجهزة الامنية تمكنت من القبض عليه، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، يستمر حتى منتصف ليل السبت الأحد ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي .

وقال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية إن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جدا، واوقف حركة وباء المستجد وتمدده.

وذكر في تصريحاتٍ متلفزة أنّه جرى ضبط 39 مركبة و163 شخص خالفوا أوامر الحظر الشامل.

ومساء السبت، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 381 حالة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات شفاء، فيما سجلت 7 وفيات منذ اكتشاف الفيروس في المملكة.

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