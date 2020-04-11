“شاهد” جثة أمام فندق جراند هايبر في الكويت.. الشرطة حاصرت المكان وهذا ما حصل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر لحظة سقوط وافداً هندياً في أحد شوارع الكويت، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي.

وذكر حساب محلي عبر “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، أن الوافد الهندي مُتوفي، واستدعت دورية الشرطة الإسعاف لنقل جثته إلى المستشفى لتحديد سبب الوفاة، وأن الحادثة وقعت في أحد شوارع منطقة المهبولة في الكويت.

ورجح مُتابعون أن يكون فيروس “كورونا” هو سبب وفاة المُقيم الهندي، خاصة أن رجال الأمن كانوا يرتدون الكمامات، كما أن إجمالي حالات المُصابين وصل إلى 993 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 حالة شفاء.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد عثرت على جثة ثلاثيني مقتول في شقته داخل محافظة مبارك الكبير، بظروف غامضة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية أن شقيق المتوفي أبلغ السلطات أنه عثر على أخيه متوفي غارقاً بدمائه داخل سجادة تم لفه بها.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أنه ”تم العثور على جثة الشاب بشقته في منطقة المسايل مع وجود ضربة في رأسه، فيما لاتزال التحريات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني“.