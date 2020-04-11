القذر “المزروعي” يشكّ في أصله ويُجري فحص DNA للتأكد .. ورجل أعمال قطري بارز يُعلق
وجّه رجل الأعمال القطري البارز عادل علي بن علي قصفاً لجبهة المغرّد الإماراتي البذيء المدعو حمد المزروعي.
جاء ذلك بعدما نشر “المزروعي” تغريدةً قال فيها إنه أجرى فحصاً لـDNA الخاص به، وقال إن النتيجة جاء (السلالة J1 على التحور J-L65) .
وردّ رجل الأعمال القطري على تغريدة القذر “المزروعي” بقوله: “هذا الفحص يسويه اللي يشك بأصله مثلك ليطمئن”.
وفي تغريدةٍ ثانية، قال رجل الأعمال القطري لـ “المزروعي”: إنه “بدون الفحص الكل متأكد إنك نغل .فالبعرة تدل على البعير !”.
ولا يتوقّف البذيء “المزروعي” عن الطعن في أعراض القطريين، ويخصّص حسابه في “تويتر” للإساءة بكلماتٍ نابية للشيخة موزا المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
ويرى مُتابعون أن حساب “المزروعي” يُدار من جهاز أمن الدولة الإماراتي وبضوءٍ أخضر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وهو ما يبرر عدم توقفه منذ حصار قطر ولغاية اللحظة عن الإساءة والتطاول والتعرض لأعراض القطريين .