الكاتب السعودي تركي الحمد يسيء للكويت ويتطاول على شعبها .. وردود لاذعة من الكويتيين

هاجم الكاتب السعودي المقرّب من النظام تركي الحمد دولة الكويت واتهمها بأنها غارقة في مشاكل الفساد.

وقال “الحمد” في تغريدةٍ أثارت غضب الكويتيين، إن “مشكلة الكويت انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى”.

وأضاف الكاتب السعودي أم “كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد، وان الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد”.

مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى..كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد..الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 9, 2020

ودافع مغرّدون كويتيون عن بلدهم، وردّوا على ما جاء في تغريدة تركي الحمد .

وقال المغرّرد الكويتي (مشاري الحمد) :”كيف يا استاذ تركي وانا ارى بلدي اليوم في عز كارثة العالم تتقدم الدول في اجراءات تقنية وطبية ،، مشكلت يا استاذ انك من الذين يقيس التطور بعمارات وشوارع وتتناسون الانسان،، نعم لدينا حكومة ننتقدها اذا قصرت،، ولكن لدينا مجتمع واعي وعالي الثقافة والفكر ،، ولا تتأثر بما تراه بالمسلسلات”.

كيف يا استاذ تركي وانا ارى بلدي اليوم في عز كارثة العالم تتقدم الدول في اجراءات تقنية وطبية ،، مشكلت يا استاذ انك من الذين يقيس التطور بعمارات وشوارع وتتناسون الانسان،، نعم لدينا حكومة ننتقدها اذا قصرت،، ولكن لدينا مجتمع واعي وعالي الثقافة والفكر ،، ولا تتأثر بما تراه بالمسلسلات — مشاري الحمد (@Mishari77) April 10, 2020

في حين قال النائب بمجلس الأمة الكويتي (صالح عاشور) : “يكفي عندنا برلمان منتخب ويحاسب حتى حكامنا وللعلم ثلاث وزراء سابقين من الاسره تم محاسبتهم وهذا حلمكم وتحتاجون للمعجزه حتى تبلغوه”.

يكفي عندنا برلمان منتخب ويحاسب حتى حكامنا وللعلم ثلاث وزراء سابقين من الاسره تم محاسبتهم وهذا حلمكم وتحتاجون للمعجزه حتى تبلغوه — صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 10, 2020

من جهته، قال الإعلامي الكويتي (طلال الكشتي) : “تركي الحمد…كل هذا علشان الكويت طلبت من الشقيقة قطر استخدام جزء من طائراتها العملاقة لإجلاء ابناءها من الخارج… يا تركي كافي حقد وكراهية للكويت”.

تركي الحمد…كل هذا علشان الكويت طلبت من الشقيقة #قطر استخدام جزء من طائراتها العملاقة لإجلاء ابناءها من الخارج…

ياتركي كافي حقد وكراهية للكويت — طلال الكشتي (@Talal_Alkashte) April 10, 2020

اما الكاتب الكويتي (د. فهد الرقيب) : “تعرف مايميز الكويت ،، أنا اعتقد تعرفه . مايميز الكويت شعور داخلي يشعر به كل كويتي ويفتقده كل عربي. ليس في الكويت شخص أفضل من شخص لا شيخ لارئيس وزراء لارئيس مجلس أمه لارجل دين ،، المخطئ قلنا عنه مخطئ وبشموخ وبلاخوف. والعرب يحتاجون لسنوات ضوئيه للوصول لإحساس بقيمة إنسانيتهم !!”.

تعرف مايميز الكويت ،، أنا اعتقد تعرفه



مايميز الكويت شعور داخلي يشعر به كل كويتي ويفتقده كل عربي.



ليس في الكويت شخص أفضل من شخص لا شيخ لارئيس وزراء لارئيس مجلس أمه لارجل دين ،، المخطئ قلنا عنه مخطئ وبشموخ وبلاخوف.



والعرب يحتاجون لسنوات ضوئيه للوصول لإحساس بقيمة إنسانيتهم !! — د. فهد الرقيب (@fahadalraqib) April 10, 2020

من ناحيته، علّق حساب (الكويت) المخصص لدعم الجهود الحكومية والشعبية في الكويت لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالقول: “الكويت ليست لديها مشكلة جوهرية فالدينار قوي جدا وهو مقياس مهم، والفساد وهو ظاهرة عالمية،يناقش علناً وتتم محاربته، والمجتمع حي وحيوي ، والصحافة هي الأفضل عربياً ، والفن الكويتي متصدر ، والصندوق السيادي ضخم ورابح . أحضر لي أي انسان لا يتمنى هذا العز والرفاهية والحرية”.