وسم “#السلطان_هيثم_بن_طارق” يتصدر بعد هذا الأمر السلطاني في الوقت الذي تتجه فيه دول خليجية لطرد الوافدين
تصدر وسم “#السلطان_هيثم_بن_طارق” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عُمان، عقب توجيهات السلطان التي لاقت إشادة واسعة بعلاج وفحص للمصابين بكورونا بشكل مجاني لجميع الجاليات والوافدين.
وكان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العُماني، أكد صباح اليوم بأن الحكومة وافقت على تقديم الفحص والعلاج للمصابين بكورونا بشكل مجاني لجميع الجاليات وذلك بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) والذي شاركت فيه “أثير”.
واثار القرار السلطاني تفاعلا كبيرا على تويتر من قبل النشطاء الذين أشادوا بقرار السلطان هيثم، في الوقت الذي تتنصل فيه دول خليجية أخرى من الوافدين وتسعى لطردهم.
وكتب “علوي المشهور” مشيدا بقرار السلطان:”في الوقت الذي تتجه فيه بعض الحكومات لطرد الوافدين مع حملات إعلامية شعبوية ضد العمالة البسيطة يقوم #السلطان_هيثم_بن_طارق – حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته بتوفير العلاج والفحص بالمجان للمواطنين والمقيمين.”
وتابع:”خطوة إنسانية عظيمة وفي الاتجاه الصحيح”
وقال حساب يحمل اسم “ركن متقاعد”:”شكراً جلالة السلطان على كرمكم اللامحدود دول تدعي بأنها عظمى تطلب من مواطنيها دفع رسوم الفحص والعلاج ومن ليس لديه لا علاج له، وأنتم تضربون اجمل المواقف للعالم شكراً لكم”
وكان الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني قد قال بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السلطنة بلغ 109 أشخاص.
وجاء في تصريحه بأن منحنى الإصابات في ارتفاع يومي ونأمل أن نستطيع المحافظة على خط سيره، وسيكون نهاية الأسبوع المقبل سنصل للذروة بسبب التقصي الوبائي في عدة ولايات ومنها مطرح.
كما ذكر السعيدي بأن عدد المنومين في المؤسسات التابعة لوزارة الصحية حتى صباح هذا اليوم ٣٣ حالة.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (457) حالة وعدد الوفيات حالتين.