وسم “#السلطان_هيثم_بن_طارق” يتصدر بعد هذا الأمر السلطاني في الوقت الذي تتجه فيه دول خليجية لطرد الوافدين

تصدر وسم “#السلطان_هيثم_بن_طارق” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عُمان، عقب توجيهات السلطان التي لاقت إشادة واسعة بعلاج وفحص للمصابين بكورونا بشكل مجاني لجميع الجاليات والوافدين.

وهنا الإنسانية والرحمة ، فأغلب المغتربين من البسطاء الذين بالكاد يعملون لتوفير قوت يومهم ويوم أسرهم في أوطانهم ، أرجو الله أن يكتب له الأجر على كل لمسه عطف وعلاج من الكوادر الطبية باتجاه هؤلاء المغتربين. #السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/sqkjb3SKLf — عبدالسلام المقبالي (@90vFHKVwgajop3n) April 9, 2020

وكان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العُماني، أكد صباح اليوم بأن الحكومة وافقت على تقديم الفحص والعلاج للمصابين بكورونا بشكل مجاني لجميع الجاليات وذلك بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.

سدد الله على الخير خطاكم وحفظكم من كل سوء وأدامكم ذخراً لعمان #السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/qepfgwnmTg — Sara1211 (@Saraalfun1211) April 9, 2020

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) والذي شاركت فيه “أثير”.

واثار القرار السلطاني تفاعلا كبيرا على تويتر من قبل النشطاء الذين أشادوا بقرار السلطان هيثم، في الوقت الذي تتنصل فيه دول خليجية أخرى من الوافدين وتسعى لطردهم.

#السلطان_هيثم_بن_طارق #شكرا_لسلطاننا_هيثم_سلطان_الانسانية مولانا المعظم حفظه الله ورعاه يوجه رسالة للعالم بتوجيهات جلالته بالعلاج المجاني لكل وافد على ارض السلطنةلمرضى كورنا بأن عمان دوم كبيرةبأخلاقهاوانسانية أهلها وعلى رأسهم سلطانهم فشكرا لسلطاننا المعظم شكرا لسلطان الانسانية pic.twitter.com/rkYvZ06i1P — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) April 9, 2020

شكر وعرفان إلى مولانا السلطان هيثم على حلمه ولطفه لكافة المواطنين و المقيمين في السلطنة لتلقي العلاج المجاني للجميع خلال هذه الجائحة نسئل الله له التوفيق والنجاح في قيادة وطننا العزيز عمان

#السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/dA6aDk0JDg — Abdullah Almatani (@AAlmatani) April 9, 2020

وكتب “علوي المشهور” مشيدا بقرار السلطان:”في الوقت الذي تتجه فيه بعض الحكومات لطرد الوافدين مع حملات إعلامية شعبوية ضد العمالة البسيطة يقوم #السلطان_هيثم_بن_طارق – حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته بتوفير العلاج والفحص بالمجان للمواطنين والمقيمين.”

في الوقت الذي تتجه فيه بعض الحكومات لطرد الوافدين مع حملات إعلامية شعبوية ضد العمالة البسيطة يقوم #السلطان_هيثم_بن_طارق – حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته بتوفير العلاج والفحص بالمجان للمواطنين والمقيمين. خطوة إنسانية عظيمة وفي الاتجاه الصحيح، هكذا #عمان_تواجه_كورونا — علوي المشهور (@alwi_999) April 9, 2020

وتابع:”خطوة إنسانية عظيمة وفي الاتجاه الصحيح”

وقال حساب يحمل اسم “ركن متقاعد”:”شكراً جلالة السلطان على كرمكم اللامحدود دول تدعي بأنها عظمى تطلب من مواطنيها دفع رسوم الفحص والعلاج ومن ليس لديه لا علاج له، وأنتم تضربون اجمل المواقف للعالم شكراً لكم”

#السلطان_هيثم_بن_طارق



شكراً جلالة السلطان على كرمكم اللامحدود دول تدعي بأنها عظمى تطلب من مواطنيها دفع رسوم الفحص و العلاج ومن ليس لديه لا علاج له وانتم تضربون اجمل المواقف للعالم شكراً لكم 😭😭🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/dENOF8Umlz — ركن متقاعد (@Ah2601180) April 9, 2020

وكان الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني قد قال بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السلطنة بلغ 109 أشخاص.

وجاء في تصريحه بأن منحنى الإصابات في ارتفاع يومي ونأمل أن نستطيع المحافظة على خط سيره، وسيكون نهاية الأسبوع المقبل سنصل للذروة بسبب التقصي الوبائي في عدة ولايات ومنها مطرح.

كما ذكر السعيدي بأن عدد ‏⁧ المنومين في المؤسسات التابعة لوزارة الصحية حتى صباح هذا اليوم ٣٣ حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس ⁧‫كورونا⁩ ⁧‫كوفيد١٩⁩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ⁧‫السلطنة⁩ (457) حالة وعدد الوفيات حالتين.