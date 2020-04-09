صدق أو لا تصدق.. “وزير التعليم” في مصر أعلن عن دواء فتاك يقضي على كورونا في 4 أيام

أعلن وزير التربية والتعليم العالي المصري “خالد عبد الغفار” بأن بلاده حصلت على عيّنات من دواء جديد ضد فيروس كورونا، يقضي على الفيروس في غضون 4 أيام، منذ حوالي شهر من قبل دولة اليابان، ما أثار جدلا واسعا بشأن هذه التصريحات التي تم التشكيك بها من قبل نشطاء والسخرية أيضا.

وأوضح وزير التعليم المصري بحسب موقع قناة “Rt” نقلاً عن صحيفة اليوم السابع، بأنه يتم التواصل بشكل مستمر مع الجانب الياباني، وبأن مصر تمكنت من الحصول على الدواء منذ حوالي شهر، وأن هذا الدواء يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، وهو يختلف عن العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية.

وأشار وزير التعليم العالي المصري بأن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء، الذي حقق نجاحاً جيداً حتى الآن، وأنه في حال نجحت التجارب السريرية التي يتم إجراءها على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه بشكل مباشر من مصانع الدواء المصرية.

وأثار خبر حصول مصر على عينات الدواء لفيروس كورونا تعليقات عديد من المغردين والنشطاء، الذين اعتبروا في ذلك مجرد دعاية إعلامية، حيث قال أحد المغردين بأن كل دول العالم تقوم بدراسات على مئات الأدوية وكلٌ يدّعي انها الحل السحري.

كلام للاستهلاك الاعلامي المحلي… كل دول العالم تقوم بدراسات على مائات الأدوية وكل يدعي انها الحل السحري..

لو كان الخبر صحيح لما ارتفعت الحصيلة لاكثر من 100متوفي في مصر والدواء موجود منذ شهر — Atef Ghrighri🇹🇳 (@AtefGhrighri) April 9, 2020

وأوضح في تعليقه بأنه لو كان الخبر صحيحاً لما ارتفعت الحصيلة لأكثر من 100 متوفى في مصر والدواء موجود منذ شهر.

فيما علّق آخر: “مبقتش أصدقكم مش عارف ليه، أخباركم كلها بقت هلس وفبركة”.

فيما تساءل معلّق ثالث حول سبب عدم إعلان اليابان نفسها عن الدواء حتى يتم استعماله في كافة أنحاء العالم.

نتمنى ذالك ولكن لماذا لم يتم الإعلان عنه في اليابان

حتى يتم استعماله في أنحاء العالم — عاصم الضباعي (@franceaden) April 9, 2020

يُشار إلى أن مصر سجّلت حتى اللحظة بحسب المصادر الرسمية المصرية 1560 حالة إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 110 حالة وفاة بسبب الفيروس.