هل تذكرون الطبيب الكويتي أسامة العنزي الذي حذر من فيروس كورونا.. هذا ما حصل معه في كندا

نشر أحد أهم الاستشاريين الكويتيين في الأمراض الفيروسية، الطبيب الكويتي، أسامة العنزي، مقطع فيديو يظهر تدهور حالته الصحية بشكل شديد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال إقامته في كندا، والذي يعتبر من أوائل الذين حذروا من مخاطر كورونا.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، أصيب العنزي بالفيروس في 23 مارس الماضي، وتحدث خلال الفيديو عن تدهور حالته الصحية، ما اضطر إلى نقله لمستشفى ريتشموند، بكندا، لوضعه في العناية المركزة.

وقال في التسجيل المصور إنه يجد صعوبة كبيرة في التنفس، ويعتمد حالياً على الأكسجين، مع ارتفاع في حرارة جسده.

دكتورنا العزيز اسامة العنزي يصارع كرونا نسال الله العظيم ان يشفيه ويعافيه،، pic.twitter.com/vcRgsVkIdR — جبله نيوز (@jeblah_news) April 8, 2020

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، داعين له بالشفاء العاجل، مشيدين بجهوده في توعية العالم من مخاطر الفيروس.

وقال الدكتور، حسن الشمري، أحد زملاء العنزي: “أحزننا إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، وهو حالياً يرقد في مستشفى ريتشموند في مدينة فانكوفر الكندية”.

دكتور اسامة العنزي شهادتي فيه مجروحة

زميلي بالدفعة. يجمع العلم والاخلاق و خفة الدم.

احزننا إصابته بفيروس #كورونا وتدهور حالته الصحية وهو حاليا يرقد في مستشفى ريتشموند في مدينة فانكوفر الكندية.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه و يعافيه@Alenezi73 pic.twitter.com/GdaA6z24Mp — د. حسن مشلح الشمري (@DrAlshemari) April 7, 2020

ولاقى المقطع الجديد تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي الطبيب الاستشاري، الذين استفادوا سابقاً من مقاطع توعوية نشرها للتحذير من مخاطر المرض.

أسأل رب العرش العظيم أن يشفيه



وصورت له مقابلة من قبل جم يوم كان يتكلم عن اجراءات الكويت المبالغ فيها في احتواء المرض وانتقد بشدة خطواتنا في مكافحة هذا الوباءوكيف انها تسخر كل امكانياتها وتفحص الكل وتحجر الكل وتدفع مبالغ كبيرة لتسخير كل الامكانيات لنا

وهذي كندا تركته من البداية pic.twitter.com/KqwPZjwnfN — المحامي عيسى طاهر المالكي (@ESSA_T_ALMALIKI) April 8, 2020

اللهّم يارب الناس اذهب البأس وانت الشافي أشفي الدكتور أسامه شفاً لا يغادر سغماً اللهّم آمين يا رب العالمين . pic.twitter.com/atWdv6nisf — زيدان الراوي العنزي (@0vTOztXnQ4OmAy6) April 8, 2020

عسى الله يشافيه ويشافي كل مريض .. عسى الله يقر عين اهله واهل الكويت فيه يااارب عسى الله يعينه ويقويه 💔💔 — ‏﮼غديـــر ‏ (@Ghadayer77) April 8, 2020

دكتوراسامه العنزي. من خيرت الدكاترة المعروفين الله يشافيه ويشفي جميع المرضى يارب — جـاسـم السلـيمـانـي (أبـو نــوَّاف) (@jjjaasseemm) April 8, 2020

الله يقومه بالسلامة والصحة والعافية — ⚔️🇰🇼Bu Mohamad🇰🇼⚔️ (@nma125) April 8, 2020

يا رب يشافيك ويقويك على هالمرض وربي يجعله أجر وعافيه ان شاء الله باذن الله بتزين يا رب ارحم عبدك فهو بين يديك — umabdullah (@umabdul48532234) April 8, 2020

من الجدير ذكره، أن الطبيب العنزي أصيب خلال عمله في إحدى الجامعات الطبية بمدينة “فانكوفر” الكندية، خلال فحصه المرضى من دون كمامات وذلك لعدم توافرها، حسب قوله في تصريح سابق.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من مليون ونصف المليون شخص، في حين ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 82 ألفاً، والمتعافين إلى ما يزيد على 302 ألف شخص.