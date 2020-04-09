هل تذكرون الطبيب الكويتي أسامة العنزي الذي حذر من فيروس كورونا.. هذا ما حصل معه في كندا
نشر أحد أهم الاستشاريين الكويتيين في الأمراض الفيروسية، الطبيب الكويتي، أسامة العنزي، مقطع فيديو يظهر تدهور حالته الصحية بشكل شديد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال إقامته في كندا، والذي يعتبر من أوائل الذين حذروا من مخاطر كورونا.
وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، أصيب العنزي بالفيروس في 23 مارس الماضي، وتحدث خلال الفيديو عن تدهور حالته الصحية، ما اضطر إلى نقله لمستشفى ريتشموند، بكندا، لوضعه في العناية المركزة.
وقال في التسجيل المصور إنه يجد صعوبة كبيرة في التنفس، ويعتمد حالياً على الأكسجين، مع ارتفاع في حرارة جسده.
هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، داعين له بالشفاء العاجل، مشيدين بجهوده في توعية العالم من مخاطر الفيروس.
وقال الدكتور، حسن الشمري، أحد زملاء العنزي: “أحزننا إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، وهو حالياً يرقد في مستشفى ريتشموند في مدينة فانكوفر الكندية”.
ولاقى المقطع الجديد تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي الطبيب الاستشاري، الذين استفادوا سابقاً من مقاطع توعوية نشرها للتحذير من مخاطر المرض.
من الجدير ذكره، أن الطبيب العنزي أصيب خلال عمله في إحدى الجامعات الطبية بمدينة “فانكوفر” الكندية، خلال فحصه المرضى من دون كمامات وذلك لعدم توافرها، حسب قوله في تصريح سابق.
وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من مليون ونصف المليون شخص، في حين ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 82 ألفاً، والمتعافين إلى ما يزيد على 302 ألف شخص.