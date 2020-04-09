“شاهد” نجمة اليوتيوب ليلي بونس تتعرض لحادثة بعد هز أردافها.. هذا ما حصل وفقدت وعيها!

تعرضت نجمة اليوتيوب الفنزويلية ليلي بونس إلى موقف مُحرج أمام متابعيها، بعدما استعرضت آخر عمليات التجميل التي خضعت لها، وهي تكبير أردافها.

وظهرت ليلي بونس ترقص بعنفوان وحماسة عبر تطبيق “تيك توك”، وما أن بدأت بهز أردافها، حتى اختل توازنها وارتطمت بشكل مُروع بباب زجاجي، تحطم بالكامل، وسقطت شبه فاقدة للوعي.

والطريف، أن ليلي بونز سخرت من نفسها عبر “تويتر”، وعلقت: “لازلت أحاول أن أتعلم رقصات التيك تيوك.. انتظروني”.

Still learning how to do these TikToks dances😩🥴💔 (wait for it) pic.twitter.com/eAbAsWtYHa — Lele Pons (@lelepons) April 7, 2020

وسخر المغردون كما رصدت “وطن” من سقطة ليلي بونز، فكتب “دتش”: “من كبرها ما حست بالألم”.

من كبرها ما حست بالألم — Dutch. (@bady_ni) April 7, 2020

وسخر مُغرد آخر فكتب: “وانا احاول اركز على رقصتها ومؤخرتها الكبيرة بنفس الوقت”.

وكتب مجيد: “من كبرها معد تقدر تتحكم فيها”، ورد عليه مُغرد باسم د. عبود : “الرقصة كبيرة وعنيفة كسرت الباب ههههه”.

من كبرها معد تقدر تتحكم فيها 💔 — مجيد (@Mgedov__69) April 7, 2020

يُذكر أن النجمة ليلي بونز خضعت لعدة عمليات تجميل، وهو مالا تخجل به، حيث حولتها من المُراهقة التي تعرضت للتنمر في حياتها بسبب شكلها، إلى الفتاة المثيرة التي تجني الملايين من قناتها عبر “يوتيوب”، واتجهت مؤخراً إلى الغناء، وطرحت مؤخرًا كليب Vete Pa La، والذي تعدى الـ20 مليون مشاهدة.