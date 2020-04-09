“شاهد” مسؤول روسي لم يقاوم شهوته يتحرش بمساعدته ويتحسس جسدها أمام الكاميرات دون أن ينتبه!

تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو فاضح يُظهر تحرش محافظة كوريلسك بروسيا، بمُساعدته خلال بث مُباشر عن بُعد بالفيديو مع أعضاء آخرين، مُعتقداً أن الكاميرا تكشف وجهيهما فقط.

وظهر المُحافظ يتحسس جسد مُساعدته النائبة إليزافيتا أندريفا بطريقة واضحة، وهي تُحاول إبعاد يده، ثم رتبت ملابسها مرة أخرى بعدما عبث المُحافظ بها.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المقطع أثار انتقادات واسعة للمُحافظ الذي استغل منصبه ليتحرش بموظفة تحت يده، ما أجبره على الاعتذار علناً في بيان اعترف فيه أن فعلته غير لائقة، وأنه لا علاقة غرامية تجمع الثنائي، بدليل امتعاضها من تحسس جسدها بهذه الطريقة.